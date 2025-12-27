睡覺遇強震來襲！快下床、衝出房間？消防署：這樣做最安全

記者施春美／台北報導

27日晚間23:05，在台灣東部海域發生規模7.0的強震。（圖／氣象署提供）

27日晚間23:05，在台灣東部海域發生規模7.0的強震，地震深度72.8公里。全台17個縣市最大震度皆達4級。由於強震發生在深夜，不少民眾已入睡，消防署表示，第一時間先保護自己，地震搖晃時，不要急著下床或衝出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。

消防署表示，強震來襲，若遇到深夜睡眠時，民眾應該遵循下列建議，較為安全。

1. 第一時間先保護自己

地震搖晃時，不要急著下床或衝出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。

2. 遠離危險物品

如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險。

3. 鞋子、手電筒放床邊

平時就準備好鞋子、手電筒，停電或需要移動時才能安全行動。

4. 等搖晃停止再行動

確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況。

5. 保持冷靜，避免餘震受傷

開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，並隨時留意後續餘震。

消防署強調，防災不是臨時抱佛腳，而是平時就要準備好。民眾應檢查下列事項：

家裡有無緊急避難包、家中家具是否固定、家人是否知道地震時該怎麼做。民眾應做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。

