睡覺遇7.0強震怎麼保命？ 消防署傳授這5招：平時就要準備好

1227強震發生在深夜許多人睡覺時，該怎麼面對？消防署傳授保命方法，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

全台昨（27日）深夜23時05分激烈搖晃，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，地震深度72.8公里，芮氏規模7.0。由於強震發生時間就發生在很多人已經睡著嚇醒，該怎麼面對？消防署傳授5招，降低風險。

地震發生時該不該先下床？

消防署在強震發生之後，立即透過臉書宣導「睡覺時發生地震，這樣做最安全」。消防署指出，第一時間要先保護自己，在地震搖晃時，不要急著下床或衝出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。

第二是遠離危險物品，消防署舉例，如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險；第三是鞋子、手電筒放床邊，消防署提醒，平時就準備好鞋子、手電筒，停電或需要移動時才能安全行動。

消防署提醒防災不是臨時抱佛腳

第四是等搖晃停止再行動，消防署表示，地震發生時，要確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況；第五是要保持冷靜，避免餘震受傷，開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，並隨時留意後續餘震。

最後消防署提醒，防災不是臨時抱佛腳，而是平時就要準備好，不妨趁現在檢查一下家裡有沒有緊急避難包？家中家具是否固定？家人是否知道地震時該怎麼做？一起做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。

