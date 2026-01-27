睡覺開小夜燈會成心臟殺手！醫警告3類人風險更高

許多民眾為了保護心臟健康，積極控制飲食、規律運動，卻忽略了一個隱形殺手正在悄悄傷害心臟。高齡醫學內科醫師傅裕翔日前在社群平台分享一起特殊案例，引發醫界關注。

該案例中的長輩平時遵從醫囑，膽固醇數值控制理想，藥物也按時服用，但心臟功能卻不斷下降。經過詳細問診後發現，這名長輩的睡眠環境存在嚴重問題：床邊小夜燈整夜開啟、電視未關閉、窗外路燈直接照射進室內。家屬原本認為這是為了安全考量，沒想到反而成為健康隱憂。

廣告 廣告

傅裕翔醫師解釋，根據去年底發表於《美國醫學會雜誌》的研究顯示，睡眠期間長期暴露在光線環境下，會嚴重干擾人體生理時鐘運作。正常情況下，夜間人體應進入修復模式，心跳速率減緩、血壓自然下降，讓心血管系統獲得充分休息。

然而，當光線持續刺激時，大腦會誤判環境仍是白天，導致交感神經持續處於工作狀態。傅裕翔形容這種情況如同「心臟沒有下班」，血管就像水管長期承受高壓沖刷，內壁逐漸受損。這種慢性傷害日積月累，最終導致心血管功能惡化。

研究更指出，夜間光線會抑制褪黑激素分泌。褪黑激素不僅調節睡眠，更具有血管保護和抗發炎作用，其分泌減少將加速心血管疾病進程。對於原本就患有高血壓、心臟病或糖尿病的族群，這種傷害累積速度更為快速，風險程度不容忽視。

針對改善方法，傅裕翔醫師提出具體建議。首先，不需要完全摸黑睡眠，而是將室內光線適度降級。可更換低照度、暖色系的小夜燈，避免強光直接刺激；電視應設定自動關機功能；使用窗簾遮擋戶外直射光源，營造真正的夜晚環境。

臨床回饋顯示，許多家屬實施這些簡單調整後，長輩夜間醒來次數明顯減少，白天精神狀態也獲得改善。傅裕翔強調，適當調暗燈光看似微不足道，實際上是在為心臟減輕負擔，這項簡單的生活習慣改變，可能成為守護心臟健康的關鍵。

更多品觀點報導

睡覺就鼻塞！醫揭晚上呼吸不通2大元凶 3招助你一夜好眠

打呼聲如雷恐猝死！醫師曝「3招舌頭運動」有效止鼾

