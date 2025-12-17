睡覺開小夜燈竟會變胖？醫揭「夜間光源」恐增重5公斤

許多人睡覺時習慣開小夜燈，但夜間人工光源可能干擾褪黑激素分泌，影響深層睡眠及身體修復機制。美國國家衛生研究院研究更發現，睡眠時暴露在人工光源下的人，肥胖風險顯著上升，部分受試者甚至增重超過5公斤。

當環境光線充足時，視網膜感光細胞會向大腦回報「天還沒黑」，導致褪黑激素分泌受抑制。（示意圖／Pexels）

重症醫師黃軒指出在社群平台說明，人體依靠褪黑激素調節睡眠，而非單純的疲勞感。當環境光線充足時，視網膜感光細胞會向大腦回報「天還沒黑」，導致褪黑激素分泌受抑制，深層睡眠延後，進而打亂修復、代謝及荷爾蒙調節機制。

他引述美國國家衛生研究院一項追蹤超過4萬名女性、長達5年的研究指出，睡覺時暴露在人工光源下的人，BMI增加10%以上的機率顯著上升，體重增加、過重及肥胖風險同步提高。黃軒表示，這並非因為攝食量增加，而是「飽餓系統」遭到光線干擾所致。

黃軒解釋，夜間光線會造成荷爾蒙失衡，負責傳遞飽足感的瘦素下降，而刺激飢餓感的胃飢餓素上升，導致隔天食慾增加，特別偏好高糖、高油、高熱量食物。長期下來，即使活動量未改變，體重仍會明顯上升。

夜間光線會造成荷爾蒙失衡，負責傳遞飽足感的瘦素下降，而刺激飢餓感的胃飢餓素上升，導致隔天食慾增加。（示意圖／123RF）

除了肥胖問題，黃軒也提醒，夜間人工光暴露與代謝疾病及心血管風險上升有關。長期打亂生理時鐘可能導致胰島素敏感度下降、糖尿病風險增加、交感神經過度活化使心臟負擔加重，以及慢性低度發炎累積等問題。

針對如何改善睡眠環境，黃軒建議，睡前一小時應將房間調暗，因為啟動身體修復機制的關鍵是光線強度而非時間。他強調，若能清楚看見房間每個角落，代表環境還不夠暗。

黃軒表示，若確實需要小夜燈，應選擇暖色系、極低亮度、不直射眼睛且不在視線範圍內的款式。（示意圖／Pixabay）

黃軒表示，若確實需要小夜燈，應選擇暖色系、極低亮度、不直射眼睛且不在視線範圍內的款式。他也提醒，手機對睡眠的影響不只是藍光，更是新訊息、社交刺激等因素讓大腦被迫加班，即使只滑5分鐘，褪黑激素分泌就可能延後30至60分鐘。

黃軒呼籲，讓夜晚環境回到黑暗、安靜、溫度穩定的狀態，身體的代謝機制就能自然回到正軌。他強調，黑暗不是敵人，而是人類基因中的修復開關，建議民眾今晚不妨嘗試為身體真正關一次燈。

