睡覺開著「它」超傷身？醫：罹糖尿病風險增67%

不少人睡覺時習慣開著小夜燈，讓房間保持微亮，這樣不僅可以帶來安心感，也方便在夜間起身上廁所時，避免因光線不足而跌倒或碰撞。不過，事實上開小夜燈的小習慣，卻可能默默傷身。家醫科醫師魏士航提醒，只要睡眠時環境中有光，不論是夜燈、路燈，或手機螢幕的餘光，都會干擾身體夜間修復機制。研究發現，長期在明亮環境中入睡的人，不僅睡不深，胰島素敏感性也會下降，未來罹患第二型糖尿病的風險，最高可能增加67%。

開著「它」睡覺罹患糖尿病風險增67%！醫警告：易使胰島素敏感度下降

魏士航指出在睡前玩手機會干擾身體夜間修復機制。（示意圖／取自Pexels）

魏士航在臉書指出，2024年刊登於《Lancet Regional Health - Europe》的大型研究，分析英國生物樣本庫約67萬人、累積超過1300萬小時的光照感測資料，並進行長期追蹤。結果顯示，相較於在完全黑暗中睡眠的人，夜間暴露在最亮光線環境的族群，未來發展為第二型糖尿病的風險顯著上升。關鍵原因在於「光線是生理時鐘最強的開關」，夜晚本該由黑暗啟動修復模式，一旦有光，大腦就會接收到錯誤訊號，抑制褪黑激素分泌。

魏士航提醒養成睡前2至3小時不進食，也可以幫助身體在睡眠時修復。（圖／翻攝自魏士航臉書）





魏士航解釋，褪黑激素不只是幫助入睡，一旦被壓抑，會引發連鎖反應，身體無法進入深層休息狀態，胰島素敏感性也隨之下降，長期下來，能量代謝容易失衡。他也提醒，許多人只重視飲食控制與運動，卻忽略夜間光線這個「隱藏破口」。想校準生理時鐘，建議臥室真正變暗、睡前一小時遠離螢幕，白天多接觸自然光並維持活動量，同時養成睡前2至3小時不進食的習慣，讓身體在夜晚專心修復。

原文出處：開著「它」睡覺罹患糖尿病風險增67%？醫警告：易使胰島素敏感度下降

