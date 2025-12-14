睡覺鼻塞好痛苦？耳鼻喉科醫授「5招」立刻通鼻 最好別仰睡

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

每次躺下睡覺，鼻子就開始「塞車」？搞得整晚翻來覆去、嘴巴開開，甚至打呼到吵醒枕邊人？耳鼻喉空軍醫師王曜指出，鼻塞不僅影響睡眠品質，還讓第二天精神不濟。

掌握這5大妙招 讓你一覺到天亮

1、調整睡姿，讓呼吸更順暢

不良睡姿讓鼻腔分泌物積聚，導致鼻塞。

．常見對象：長時間仰睡的人。

．解決方案：將枕頭稍微墊高15-20度，讓頭部和上半身略微抬高，有助於鼻腔分泌物引流。側睡比仰睡效果更好。

2、睡前洗鼻，清除過敏原與髒污

鼻腔中的過敏原和髒污會加重鼻塞。

．常見對象：有過敏性鼻炎的人。

．解決方案：使用生理食鹽水沖洗鼻腔，清除積聚的過敏原和髒污，減少鼻腔發炎，讓鼻子通暢。

3、維持臥室濕度與空氣品質

乾燥空氣刺激鼻黏膜，加重鼻塞。

．常見對象：住在乾燥氣候或開冷氣的群體。

．解決方案：使用加濕器保持室內濕度50-60%，減少鼻黏膜乾燥，並使用空氣清淨機過濾過敏原。

4、避免睡前刺激性食物與飲品

辛辣、冰冷食物及酒精、咖啡因會刺激鼻黏膜，讓鼻塞加重。

．常見對象：習慣吃辛辣食物或喝咖啡的人。

．解決方案：睡前避免辛辣、冰冷食物以及酒精、咖啡因，改為輕食，幫助舒緩鼻塞。

5、藥物輔助，按醫囑使用

生活習慣調整無效時，藥物能輔助緩解鼻塞。

．常見對象：長期鼻塞困擾，無法單純依靠生活改變的人。

．解決方案：考慮使用抗組織胺藥物或鼻噴劑來緩解鼻塞，務必遵醫囑使用，避免濫用藥物。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

