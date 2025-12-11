睡覺鼾聲變大竟是「癌症3期」！46歲婦險失聲 醫驚病灶大如「鴿子蛋」

記者簡浩正／台北報導

黃小姐（中）對於罹癌非常驚訝，因為並未感覺到徵兆、僅睡覺時覺得鼾聲有變比較大。（圖／記者簡浩正攝影）

只是打呼變大聲，健檢竟發現罹癌。46歲的黃小姐在健檢時，發現咽喉部出現光滑腫塊，初期就診被認定為良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，但並無其他症狀，因此延宕至一年半後，發現腫塊逐漸變大，就醫轉診至林口長庚醫院，醫師檢查發現是罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」3期，大小如同「鴿子蛋」。

知道罹癌後讓黃小姐非常驚訝，因為並未感覺到徵兆、僅睡覺時覺得鼾聲有變比較大。醫師表示，此癌症大多都需要全喉切除，但經單孔達文西機器手臂進行複合喉手術，完整切除腫瘤也精準保留聲帶，病人術後2週即恢復說話與正常進食。

廣告 廣告

方端仁表示，咽喉小唾液腺癌佔所有喉部惡性腫瘤比例不到1%，是非常罕見的腫瘤；因其生長緩慢、症狀輕微，常被延誤治療。（圖／記者簡浩正攝影）

林口長庚醫院耳鼻喉部部長方端仁表示，咽喉小唾液腺癌佔所有喉部惡性腫瘤比例不到1%，是非常罕見的腫瘤；因生長緩慢、症狀輕微，常被誤以為是黏液囊腫、舌根淋巴增生或異位性舌根腫瘤等良性病灶而延誤治療。患者往往確診時腫瘤已侵犯鄰近組織，須接受全喉切除才能根治，使病人永久喪失說話功能，對人際溝通和生活品質造成影響和衝擊。

為何不好診斷？他解釋因腫瘤本身長在咽喉深部，外面摸不到、也看不到，藉由軟式內視鏡看到喉部的同時，也需要有經驗的醫師判讀。

為讓病人在治療後仍能維持語言功能，方端仁說他與團隊以創新單孔達文西系統進行「內外複合手術」，在咽喉內分離腫瘤和舌根及聲帶，再從頸部切開約4公分傷口，分離舌動脈、舌骨和甲狀軟骨，隨即內外夾擊完整取下位於深頸部與聲門間的3公分腫瘤，並完整保留聲帶。

林口長庚採用「單孔達文西內外複合喉保留手術」 助罕咽喉小唾腺癌 病人抗癌不失聲。（圖／長庚醫院提供）

方端仁表示，台灣每年有超過500例咽喉癌，由於早期症狀不明顯，頂多只有聲音沙啞，許多人確診時已屬晚期。仍有超過5成患者最後需要全喉切除才能保命。而「咽喉小唾腺癌」屬少見的咽喉癌，約占所有喉癌約1%，推估每年新增約5至10例，男女皆可能罹患，以中壯年最常見。除了喉部外，也可能發生於顎部、鼻腔等處，這類腫瘤多為惡性，屬頑固型癌症。

他說，目前院內耳鼻喉部已累積70多例單孔達文西機器手臂相關手術成功病例，包括其他醫療機構轉診之各種困難咽喉腫瘤手術，與舌根淋巴肥大之睡眠呼吸中止症。雖病人術後雖有可能出現疼痛或味覺異常狀況，但皆可於數週內緩解。不過若腫瘤侵犯超過2/3以上的喉部，或術前病患已有呼吸困難或心肺功能衰退現象，就不適合此類手術方法。

方端仁提醒民眾，若健檢發現囊腫或淋巴結腫大，且一段時間後未消退，應至大型醫院進一步檢查。

更多三立新聞網報導

一年萬人死亡！入冬RSV拉警報 醫示警「2大族群」要提高警覺

女童回鄉下玩紅疹3天未消！粗心爸以為被蟲咬竟染「這疾病」嚴重恐腦炎

冬天不只流感！醫示警「蘋果病」又出現：感覺像被打2巴掌 曝常見症狀

快儲水！「1縣市」大停水9小時「一早就沒得用」影響時間範圍曝

