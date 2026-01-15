睡覺一直翻身正常嗎？醫曝真相 小心這1種情況恐有危險

不知道你們有沒有發現有些人，睡著了，就會一直在睡夢中翻來覆去，而有些人睡著了，卻一樣一動也不動？

正常一晚會翻身約20次 過度頻繁可能有問題

重症醫師黃軒說明，我們正常「每晚睡覺時，大約會翻身20次左右」，但這也因人而異。睡眠狀態中，一般都是無意識的翻身，而這種翻身動作不僅會提高睡眠品質，也為維持健康身體，但其實，過度翻身，卻也可能是一種睡眠障礙的現象！

睡覺會翻身 有助提升睡眠品質

1、調整皮膚溫度

身體與寢具一直以同一面接觸的話，這一面的皮膚就會聚集熱量，然而由於緊貼寢具導致皮膚無法正常排汗，從而無法進行體溫調節。這樣一來，就會導致皮膚溫度升高，刺激睡眠深度，進入淺睡狀態。而睡時翻身的話，可以避免一面皮膚溫度過高，消除不舒服的感覺，這樣一來就可以維持深度睡眠的狀態了。

2、促進血液流通

一直以同一姿勢睡眠的話，身體對床墊施加了壓力，而由體重產生的壓力及重量會導致血液及體液循環不暢。特別是後背、屁股之類容易產生重量的部位，與床墊貼合的太久將會更不利於血流及體液的循環。翻身有助於改善血流及體液的循環，也可以調整血液的不均衡狀態。

3、睡眠週期轉換

睡眠深度可以分為：快速眼動睡眠（身體休息，腦活動）和非快速眼動睡眠（身體和腦同時休息）。睡時翻身，可以調節睡眠週期，使之進入良好的睡眠狀態。如果沒能掌握好睡時翻身的節奏就會導致睡眠週期紊亂，從而得不到良好的睡眠，晨起時也就沒有一個良好的狀態。

4、為好夢創造條件

每個睡眠週期，都會伴隨一個夢。香港大學的學者研究稱，夢境與睡眠姿勢也有關，研究人員發現，「趴著睡更容易做噩夢和春夢」。如此看來，翻身也可以幫助人體調整到最舒適的睡眠姿勢，為進入好夢創造條件。

過度翻身 恐是睡眠障礙警訊

睡眠一直過度翻身，而且是不由自主的一直在翻身的障礙，常見的包括：患有不寜腿症候群（Restless Legs Syndrome, RLS)或週期性肢體抽動症（Periodic limb movement disorder,PLMD）等疾病，可能會導致睡眠期間的非自願腿部一直反覆運動，導致一直在翻身。

．不寜腿症候群：是指夜間休息或睡覺時，會有 不自覺的腿部抽動情形，長期下來影響睡眠， 也可能引起憂鬱症或焦慮症，臨床上雖常見，卻也常被忽略

．週期性肢體抽動症：是一種在睡眠期間發生的疾病，患者的四肢在睡著時發生不自主抽動，這會導致一個晚上每小時數十次的睡眠中斷。然而因不自覺覺醒的關係，隔天日間就是整天精神不濟、昏昏欲睡。 目前真正的病因不明，推測與多巴胺系統分泌有關。

．環境引發的睡眠障礙：噪音、光線或不舒服的床上用品，會擾亂睡眠，導致翻身，試圖找到更有利的睡眠環境。環境因素對睡眠品質有著深遠的影響。噪音、光線或不舒適的床上用品可能干擾睡眠，促使人們不自覺地翻身，以尋找更適合的睡眠環境。

翻身多半正常 但影響生活就該就醫

黃軒強調，大部分人翻身都是一種很正常的生理現象，有助於提高睡眠質量和維持健康身體狀況，但是如果你一直翻身，干擾到自己的睡眠品質，例如明明睡飽了，隔天仍然昏昏沉沉的，或是憂鬱症或焦慮發作愈來愈明顯，這個時候要去看醫生，這些有可能是睡眠障礙引發的，而不會只是睡眠的生理現象而已！

