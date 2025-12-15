睡覺一躺下就鼻塞？醫揭5招改善 告別失眠與打呼困擾

不少人一躺下準備睡覺，鼻子就開始不通，導致整晚翻來覆去、張口呼吸，甚至打呼影響伴侶。耳鼻喉科醫師王曜指出，夜間鼻塞不僅嚴重干擾睡眠品質，還會讓隔天精神不濟、專注力下降，長期下來更可能影響健康。

睡覺一躺平就鼻塞？醫師揭5招改善，告別翻身失眠與打呼困擾。（圖／報系資料照）

醫師說明，睡姿不良、鼻腔過敏原堆積及空氣乾燥，都是造成躺下就鼻塞的常見原因。建議睡覺時將枕頭墊高約15至20度，或改為側睡，幫助鼻腔分泌物引流；睡前可用生理食鹽水洗鼻，清除過敏原與髒污，同時維持室內濕度在50至60%，並搭配空氣清淨機改善空氣品質。

此外，睡前避免辛辣、冰冷食物，以及酒精和咖啡因，以免刺激鼻黏膜加重鼻塞。若調整生活習慣後仍無法改善，則可在醫師評估下使用抗組織胺或鼻噴劑輔助治療，切勿自行長期用藥，才能真正改善夜間鼻塞，恢復一夜好眠。

