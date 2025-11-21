睡覺一點聲音就醒？醫揭關鍵 睡前1習慣讓你睡更深

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你應該也見過這樣的場景：有人睡著後，雷聲大作也能安然入夢；有人卻只要開門聲響，就立刻醒來，心跳加快。兩個人睡在同一張床上，一個像被世界溫柔擁抱；另一個，像在與世界搏鬥。

睡眠 其實是大腦在守城

重症醫師黃軒指出，我們一直以為睡眠是「關機」，其實那只是身體在休息，大腦還在執行任務。從入睡到熟睡，大腦經歷幾個階段：先是淺睡（N1、N2），再是深睡（N3），最後進入快速動眼期（REM），整晚循環4到6次。

在深睡期，大腦築起一道防線，隔絕外界干擾；但若你長期壓力大、睡前滑手機、思緒沒停下，就容易被一直困在淺睡期—那道牆，永遠沒築好，一點聲音都能滲進來！有時不是世界太吵，而是我們的腦太清醒。

好睡體質 其實藏在腦波裡

有些人天生睡得穩，不是因為命好，而是因為他們的大腦有更強的「防噪」能力。在深睡期，大腦會產生一種叫「睡眠紡錘波（Sleep Spindles）」的腦波活動，它像一副隱形的耳機，主動隔離外界聲音。紡錘波越密，睡得越穩。

研究指出，紡錘波多的人，對噪音的抵抗力明顯較強，就算播放馬桶沖水、電話鈴聲或雷聲，他們依舊沈睡如常。

而紡錘波稀少的人——只要樓下機車一轟，就被「請出夢境」。這不是矯情，是神經生理的不同。

想睡得深 你可以練習的

幸運的是，雖然紡錘波的密度受基因影響，但我們能透過生活方式「撫平腦波」。「讓身體學會安靜」——睡前的四個小練習：

1、白天，多曬一點陽光

別讓自己整天待在冷氣房裡。早晨或午後的一小段陽光，會讓你的生理時鐘重回軌道，當夜幕降臨，褪黑激素才會準時啟程——那是大腦對你說「該休息了」的暗號。

2、午後兩點之後，不再喝咖啡

不是要你放棄香氣，而是放過神經。咖啡因就像一個喋喋不休的警報系統，讓大腦誤以為「白天還沒結束」。請給自己幾個沒有咖啡的午後，你會發現夜裡的世界開始變得柔軟。

3、睡前四小時，讓身體先動一動

不需要跑馬拉松，只要幾個深蹲、踮腳，讓肌肉釋放白天累積的張力。流動過的血液會帶走焦慮，也讓你的大腦更容易「切換頻道」。

4、最後，替自己準備一場靜夜儀式

關燈、關手機、拉上窗簾，讓光與聲音都安靜下來。此刻的黑暗，不是孤單——而是身體在學習安靜，準備與世界和解。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

