睡覺「1習慣」大增67%糖尿病風險！ 醫：亦影響隔天精神、食慾

近日天氣轉冷，許多人早早鑽進溫暖的被窩，屆時可能會滑滑手機，有時候滑到想睡覺就睡著了，但燈光並未關閉直接亮到天亮。然而，醫師魏士航提醒，若睡眠時環境中有光，不論是夜燈或手機螢幕的餘光，都會抑制大腦褪黑激素的分泌，不但無法深度休息，胰島素敏感性也會下降，「長期暴露在明亮光線環境中睡覺的人，罹患第二型糖尿病的風險最高可增67%。」

家醫科醫師魏士航在其臉書表示，根據2024年發表在《Lancet Regional Health - Europe》的研究，科學家分析了來自英國生物樣本庫高達1300萬小時的光照感測數據，數據量龐大且可信。結果顯示，相較於在完全黑暗中睡眠的人，長期暴露在明亮光線環境中睡覺者，未來罹患第二型糖尿病的風險，最高可能增加67%。

魏士航說明，光線是生理時鐘最強的開關，夜晚的黑暗是啟動人體修復機制的信號。當環境中不論是室內燈光、路燈或電子產品藍光等各種光線，大腦會接收到錯誤訊號，進而抑制「褪黑激素」的分泌。而褪黑激素除了助眠，被壓抑後會產生身體無法切換深層休息狀態、胰島素敏感性下降等連鎖反應。

因此，魏士航指出，開燈睡覺不只導致當晚睡得不夠深，還會牽動隔天的精神狀態與食慾，讓能量代謝走偏。

魏士航提供4個校準生理時鐘的方法：

1.讓臥室「真正」變暗

使用遮光窗簾阻擋窗外路燈，戴上眼罩，並調整適宜的室溫，以利褪黑激素順利上升。

2.戒掉睡前的「藍光澡」

睡前一小時，盡量讓眼睛遠離手機與電腦。魏士航說，藍光對大腦的刺激最強，若因工作需求無法避免，請務必開啟夜間模式，降低光線對生理時鐘的干擾。

3. 白天要夠「亮」

魏士航直言，生理時鐘需要對比。白天多接觸自然光、多活動，能幫助身體區分晝夜，重新校準節律。

4. 穩定白天的飲食節奏

魏士航建議，要吃足夠的蛋白質與蔬菜，並養成睡前2至3小時不進食的習慣，讓腸胃道在睡前排空，身體才能在夜晚專心進行修復。

