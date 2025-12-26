睡覺1情形是身體在求救！醫示警：恐心臟病、中風、猝死
一名30多歲公務員，身高170公分、體重達100公斤，每晚鼾聲如雷，吵到太太無法入眠，就醫檢查發現，其軟顎與會厭軟骨塌陷，患有阻塞型睡眠呼吸中止症。
肥胖致結構鬆弛引發打呼
收治個案的花蓮慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師陳柏呈指出，該病患BMI達30以上，因肥胖造成軟顎與懸壅垂變長和鬆弛，再加上會厭軟骨下垂塌陷，睡覺時蓋住氣道而無法呼吸，才會造成打呼的情形。
上述個案經睡眠內視鏡檢查後，診斷阻塞型睡眠呼吸中止症，評估建議以減重和配戴持續性正壓呼吸器治療為主，後續觀察成效再決定是否需要進一步外科治療。
呼吸中止治療選擇多元
陳柏呈表示，根據文獻顯示，肥胖者體重減少10％，呼吸中止指數可下降約1/4，原因是呼吸道周圍的脂肪縮小，便可讓氣體出入更為暢通。另外，配戴持續性正壓呼吸器是成人治療首選，可有效維持睡眠時氣道通暢，改善日間嗜睡及長期心血管風險。
陳柏呈補充，呼吸道阻塞可透過手術大幅改善，如扁桃腺切除手術、懸壅垂顎咽成形術、舌根減積手術、會厭軟骨部分切除術等，可用傳統手術方式進行，也可接受雷射、低溫冷凝刀或達文西手術。
缺氧恐引發多種慢性病
陳柏呈提醒，打呼不僅影響枕邊人，也是身體在求救的訊號，呼吸有聲音代表氣道不順，不順就表示有阻礙，而阻塞的地方就可能會有呼吸中止發生，容易造成記憶力變差、注意力不集中，以及情緒波動和憂鬱。
值得注意的是，當氣道反覆塌陷導致呼吸中斷，體內氧氣濃度會快速下降，進而造成器官慢性缺氧，可能引發心臟病、高血壓、中風、糖尿病、失智等慢性病，嚴重甚至會猝死。
看更多：睡覺時張口呼吸並有「這五大症狀」醫曝心血管併發症恐跟著來 勿拖延快就醫！
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源．諮詢專家／花蓮慈濟醫院．陳柏呈醫師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
