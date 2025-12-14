睡近2小時奪睡覺冠軍！法鬥「富貴」超萌睡姿曝

高雄寵物展有業者舉辦寵物界的睡覺大賽，其中有一隻名叫富貴的法鬥，這一覺睡的太舒服，直接昏睡近2小時，拿下睡覺冠軍，而超萌睡姿也曝光了。

高雄寵物展有業者舉辦寵物界的睡覺大賽，其中有一隻名叫富貴的法鬥，直接昏睡近2小時奪冠。（圖／TVBS）

富貴在比賽中表現出色，比賽尚未開始時就已經閉上眼睛並找好最佳睡眠位置。現場民眾驚訝地表示：「這是其他的參賽者，怎麼差這麼多」。富貴不只是睡得沉，還會打呼並且小腳亂踢，最終以 1 小時 55 分鐘的睡眠時間，將近 2 小時的紀錄拿下當天睡覺冠軍。另一位現場民眾觀察到：「真的看他睡了兩小時，還想睡。」

這段冠軍影片在網路上迅速走紅，短短 24 小時內就獲得 177.7 萬次瀏覽。不過，也有愛狗人士注意到富貴頻繁踢腿的情況，擔心可能是癲癇症狀，提醒飼主注意。對此，富貴的主人在網路上回應，表示富貴年紀已大，但從年輕時就很愛睡，現在年紀大了更是如此。主人強調富貴目前食慾很好，常常能吃兩碗飯，請大家不用擔心。

因為睡了近2小時，拿下寵物睡覺冠軍的法鬥「富貴」，飼主透露牠年紀大了，但從小就愛睡覺，老了更會睡，身體狀況良好，請大家放心。（圖／TVBS）

寵物用品業者表示：「如果年長的狗狗比較愛睡我相信應該也有，因為我有發現有些參賽者，牠年齡都是在七歲八歲以上。」其他飼主則分享了不同的經驗：「牠其實還蠻難睡著的，因為牠可能天性就是那種警戒犬那種，睡著的話斷斷續續的，牠可以睡其實十分鐘左右而已。」

專家指出，狗狗的睡眠品質與人類相似，除了年齡因素外，品種特性也有很大影響。神經質或警惕型的狗狗通常是淺眠型，要讓牠們持續睡上 10 分鐘都可能有困難。相較之下，富貴能夠睡近 2 小時，展現出非凡的睡眠能力，因此成功奪得比賽冠軍。

