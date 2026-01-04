「睡遍頂流」司曉迪昔上節目大爆男星劈腿 她揭抓包關鍵

擁有128萬粉絲的大陸網紅司曉迪。（攝自微博＠司晓迪rosie）

微博名稱「iamroosie」的大陸網紅司曉迪2日在社群自曝「所有頂流都睡完了」、「人生沒有遺憾」，點名一連串男藝人包括鹿唅、林更新、范丞丞、蔡徐坤⋯等人，都與她關係匪淺，引來相關男藝人發聲駁斥，震撼大陸演藝圈。司曉迪先前曾上《嫂嫂請講》節目，揭露自己「談過最帥的2明星」，一個是相聲頂流Q先生、另一位是男團明星L先生，不只曝光與L先生如何相識，以及抓包對方劈腿的過程。

司曉迪在《嫂嫂請講》節目，自我介紹劈頭就先自嘲「我是被你們罵了四五年的綠茶，司曉迪，小名叫肉肉」。她直說自己曾和相聲頂流Q先生、另一位是男團明星L先生交往過。說到和L先生的相識過程，她表示，當時某女星過生日，閨蜜帶她去參加，但她覺得無聊，於是發了定位寫著「好無聊」，結果L男星就發微信寫道「來隔壁」，兩人就這樣認識，而她看到本人第一反應忍不住大讚「好帥啊」。

後來一群人玩遊戲，L男星不斷稱讚司曉迪眼睛很好看，「那女生的心思就知道他對我有意思，但是女生不能主動，沒有要他微信，我就跟那個我朋友說要先走了，然後他說那我們留個微信吧」。雙方在微信聊了一個月後還一起度過情人節，因此確定關係。沒想到有一次司曉迪覺得L男星上節目錄影很辛苦，於是幫忙點外賣送到家，意外抓包對方出軌。

司曉迪回憶當時情況，「點了好幾百塊錢的水果，我覺得犒勞犒勞他，因為我知道他還在錄節目。家裡不可能有人。結果手機顯示已送達」司曉迪立刻打電話給外送員，問說水果放哪了，外送員回答有人拿進屋，她驚訝直說不可能，但外送員直說是「一個漂亮的女生拿進去啦」。事後，L男星為了哄司曉迪，隨後發了一段影片給她，「他說妳不相信我，哎，我們昨天四五個人男女都有在。你點什麼外賣呀？還要辛苦你了，什麼什麼我們都吃光了」，不料，點外賣時間是4月，但該影片的拍攝時間是3月，反而成了揭穿謊言的證據。

