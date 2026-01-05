「睡遍頂流」名單外流 網紅司曉迪親評男星表現：鹿晗第一、蔡徐坤竟是NPC

大陸網紅司曉迪發文稱睡遍對岸流量小生，包括范丞丞、林更新、鹿晗等都遭波及。（司曉迪/鹿晗工作室微博）

中國大陸以娛樂圈醜聞揭開2026序幕，網紅司曉迪（iamroosie）因在對岸各社交平台發文自曝「30歲前睡遍所有頂流」，包括鹿晗、范丞丞、林更新、檀健次、黃明昊、蔡徐坤等十餘位男星，炸翻大陸娛樂圈。在男星們忙著發聲明自清同時，另一份「男星分級排名」的名單也曝光，司曉迪一方面打假名單，一方面又忍不住評論，這場圍繞著「睡遍頂流」與「男星分級排名」的風波，為陸娛2026一開年就丟下震撼彈。

1月3日凌晨，司曉迪在微博、抖音等平台無預警發布大量爭議內容，自曝「30歲前睡遍所有頂流」，隨後點名鹿晗、范丞丞、林更新、檀健次、黃明昊、蔡徐坤等十餘位男星，她同時並上傳多張疑似床照、聊天記錄與合照證明，最後甚至爆料曾與鹿晗交往多年女星，2025爆出已分手的關曉彤，恢復單身後與王安宇的新戀情，瞬間引爆熱搜。

隨後，海外平台「X」（原推特）流出一份由冒名帳號發布的男星「表現排名」，將事件推向荒誕的高潮。這份排名將男星分為不同等級，但作者並未說明是以何種標準來排名男星。

鹿晗、林更新的工作室及其餘男星多已發出聲明，否認司曉迪的說法，並針對散布謠言之人以法律反制。（翻攝自鹿晗工作室）

「夯」級（最優）： 鹿晗、范丞丞、檀健次（評為頂尖）、張一山（評為人上人）。

「NPC」級（平庸）： 林更新、蔡徐坤。

「拉完了」級（極差）： 周奇、謝銳韜。

面對外網排名的瘋傳，司曉迪雖在國內平台緊急發文「打假」，連發數個「假的」撇清與外網帳號的關係，但其行為卻極具迷惑性。她在評論區互動時，竟主動稱「鹿晗得第一吧」、「你們排得不準」，這種一面否認參與、一面評論排名的矛盾姿態，被大眾質疑是為了規避法律風險的「自導自演」。

針對司曉迪的指控，被點名的男星工作室紛紛火速反擊，像是鹿晗工作室在2小時內連發2條聲明，直指所謂的「醉酒同床照」存在明顯的AI合成痕跡，包括耳洞數量、髮色與本人不符；范丞丞工作室澄清司曉迪發布的「親密視頻」實為多年前友人聚會的公開舊照，純屬斷章取義；至於黃明昊、林更新等其娛樂圈男星則表示已採集證據，將啟動法律程序。

司曉迪曬出她與不同男星的合照、對話紀錄，包括證明她與對方有私交。（翻攝自司曉迪微博）

網友還發現，司曉迪的證據可說漏洞百出，除了AI合成的照片外，她過去曾碰瓷秦霄賢、李汶翰等男藝人，最終都因拿不出實質證據而不了了之。但其粉絲數在短短2天內從70萬暴漲至百萬，坐實網友對她「博流量」的推測。

目前X等社群假冒帳號雖已被封鎖，但事件餘波未平。法律界人士指出，若誹謗罪名成立，司曉迪恐面臨最高3年的有期徒刑。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

