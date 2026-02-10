「睡過站」直達基隆 9歲男童驚醒求助鐵警暖心相助

男孩向鐵警求助。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／基隆報導】寒假期間，一名來自新北市的9歲男童，搭火車返家途中因上完實驗課太過疲累，不知不覺睡著，醒來時列車已抵達基隆終點站，嚇得他一臉茫然，不知道自己身在何處。

所幸鐵路七堵派出所員警張哲瑋、黃文通當時正在基隆站執行守望勤務，男童睡眼惺忪地走向警方詢問：「我是誰？我在哪？」

了解情況後，兩名同為父親的員警立刻聯繫男童父親報平安，並確認安全返家方式後協助男童返家。過程中，員警細心叮嚀乘車安全，也讓男童逐漸放下緊張情緒。

鐵路七堵派出所所長廖俊德也提醒，長時間搭車的旅客可事先設定鬧鐘，或請鄰座旅客協助提醒，避免因疲勞而睡過站，發生驚慌情形。

