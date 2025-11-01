睡醒後人不見！台中男離奇墜3樓鐵皮屋頂 緊急送醫搶救

台中市西屯區今（1日）清晨發生墜樓事件，一名男子疑似從住家8樓墜落至3樓鐵皮屋頂，造成重傷。附近大樓住戶發現男子倒臥在鐵皮屋頂上，立即報警，警消合力將男子運下樓後緊急送醫。

台中西屯今天清晨發生男子墜樓案。（示意圖／中天新聞）

事發於清晨5點左右，大墩十九街一處社區大樓住戶發現有一名男子倒臥在3樓鐵皮屋頂上，立即通報警方，傷者目前已被緊急送醫救治。

警消人員接獲通報後迅速趕抵現場，面對傷者倒臥在3樓露台鐵皮屋頂的高難度救援情況，救援人員採取了專業措施。為確保傷者安全，救援團隊在3樓露台架設梯子，並使用長背板對男子進行專業固定，隨後將其抬上長背板，合力運送下樓，交由救護車送往醫院進行緊急救治。

廣告 廣告

根據《三立新聞網》報導，事件發生後，傷者家屬也趕到現場向警方說，他們清晨起床上廁所時，發現該名男子不在房內，隨後才驚覺他竟然是從8樓的住處墜落至3樓的屋頂。家屬強調，男子平日並無飲酒習慣。

對於這起離奇墜樓事件，警方表示仍需進一步調查，以釐清事件發生的確切原因與經過。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

影/詐團得手680萬還要再騙 警合作被害人活逮面交車手

北市廚房火災位列第2名 消防局教「人不離火」5要訣

國1北新竹段3車追撞！勞斯萊斯車頭凹陷 維修費恐破300萬