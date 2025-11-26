睡醒領錢！勞保局11月多項年金發放 時程表一次看

勞動部勞工保險局公布11月給付行事曆，本月多筆福利與補助陸續入帳。（圖／東森新聞）





勞動部勞工保險局公布11月給付行事曆，本月多筆福利與補助陸續入帳。昨（25）日為「國民年金保險老年基本保證年金」以及「國民年金保險原住民給付」的預定發放日，符合資格的民眾若兩項皆可領取，金額將超過8000元，勞保局呼籲受益人記得檢查存摺，確認款項是否已入帳。

勞保局表示，勞工在離職並退保後，只要符合請領資格並完成申請，即可開始領取勞保老年年金。該項年金會從提出申請的當月起計算，並於次月底匯入指定帳戶。至於國民年金相關給付，則會在審查完成後，於每個月最後一個工作日入帳，發放時間與勞保年金略有不同。

其中國民年金的「老年基本保證年金」提供給民國32年10月1日以前出生、設籍台灣，且最近三年每年居住滿183天的民眾，每月可領取4049元，終身發放；「原住民年金給付」則針對年滿55歲且設籍國內的原住民族群，符合資格者可自申請當月起，每月領取4049元，發放至年滿65歲前一個月為止。

11月下旬仍有多筆年金及補助安排入帳。勞保局提醒，民眾應先確認自身是否符合各項補助資格，並確實完成申請程序。受益人可透過存摺或線上查詢功能，隨時掌握款項是否入帳，以免影響生活規劃。

11月27日

27日將接續匯發勞保年金、災保年金、災保失能照護補助、勞退月退休金以及國民年金生育給付。

11月28日

28日則陸續發放產檢及陪產檢相關薪資補助、國保身心障礙年金併計勞保年資給付、國民年金老年年金、喪葬給付、遺屬年金與身心障礙基本保證年金等項目。

