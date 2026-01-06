「睡一下」竟成永別！板橋男基隆買魚 疑清晨低溫奪命猝死車內

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

新北市板橋區65歲陳姓男子今（6）日清晨前往基隆採買魚貨時，突然感到身體不適，打電話給姊姊表示要在車內稍作休息再動身回家，未料疑似不敵寒流低溫在車上猝死。警消接獲通報趕到現場時，陳男已失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。警方對此特別呼籲，近期清晨氣溫偏低，民眾外出時務必落實保暖工作，以免發生意外。

陳姓男子今（6）日清晨前往基隆採買魚貨時，疑似不敵寒流低溫在車上猝死。圖為基隆市警察局第一分局忠二路派出所。（圖／翻攝Google Maps）

基隆市警察局第一分局忠二路派出所今日上午8點30分接獲陳姓婦人報案，稱弟弟躺在車上且叫了沒反應，請警方協助救人。員警抵達後發現車門反鎖，隨即聯繫消防局派人支援。當消防員將陳男救出時，發現其身體冰冷、無心跳呼吸，立刻送往衛福部基隆醫院搶救，但依然回天乏術。

根據警方調查，該名陳姓男子於今日凌晨獨自從板橋駕車北上，前往基隆崁仔頂採購魚貨。清晨6點左右，他在完成採買後上車，因感覺身體不適，便打電話向姊姊報平安，並打算先在車上睡一下再開車回板橋。

然而陳男的姊姊在家中遲遲等不到弟弟回家，多次撥打電話也無人接聽，便親自開車北上基隆尋人。上午8點半，她在忠二路派出所旁發現了弟弟的車，見陳男躺在駕駛座上毫無動靜，驚覺情況不妙趕緊向警方報案，無奈送醫後仍無法救回。面對突如其來的至親死訊，陳女數度哽咽落淚。

在確認急救無效後，一分局偵查隊將依法報請檢察官進行司法相驗，以釐清確切死因。警方初步判斷，陳男可能是因為清晨低溫且未注意防寒措施，才不幸在車內猝死，但具體細節仍有待檢察官相驗後的報告為準。

