睡一覺就數錢！股神獨門「隔日沖」心法大公開 不想盯盤也能穩穩賺

財經中心／師瑞德報導

沒空盯盤也能賺！日本股神親授「隔日沖」絕技，專攻收盤前5分鐘買進、隔日開盤果斷賣出。這套「兩天一夜」操作法，鎖定急漲急跌股，透過多空布局避險，勝率竟超過八成！嚴守紀律開盤就跑，上班族也能輕鬆幫自己加薪，快把這套SOP學起來發財！（AI製圖，模擬情境）

在瞬息萬變的台股市場中，許多投資人渴望尋求短線獲利的機會，卻往往苦於沒有時間整天盯盤，或是抓不準進出場時機。日本知名專業交易員二階堂重人，在他備受矚目的著作《隔日沖投資術》中，不藏私地公開了他鑽研多年的獨門心法。這套策略主打高效率的「兩天一夜」極短線操作，宣稱只要掌握「收盤前進場、隔日開盤出場」的關鍵節奏，搭配嚴謹的風險控管紀律，就能創造出勝率超過八成的驚人戰績，為忙碌的現代投資人提供了一條嶄新的獲利途徑。

掌握關鍵十分鐘！收盤前卡位布局 隔日開盤決勝負

二階堂重人的隔日沖策略，其核心邏輯在於捕捉個股在每日收盤前後至隔日開盤這段期間的價格波動。他建議投資人把握台股收盤前的最後黃金時刻，大約在下午1點25分至1點30分之間，進場布局選定的個股。接著，在隔天上午9點開盤時，無論股價漲跌，都果斷賣出結算，持股時間不超過24小時，絕不戀棧。

在標的選擇上，二階堂重人偏好挑選那些當天股價走勢活潑、出現急漲或急跌的個股。他認為，這類股票在市場情緒的推動下，隔日開盤時往往會有較大的跳空缺口或波動幅度，從而創造出有利可圖的價差空間。為了提高判斷的準確度，他不單憑直覺，還會輔以多種技術分析工具，例如利用布林通道來觀察股價是否處於極端位置、藉由K線型態判斷多空力道、以及參考移動平均線來確認趨勢方向，綜合研判後才決定最佳的進場點位。

更特別的是，他的策略並不侷限於單邊做多，而是會靈活運用融券等工具同步建立空頭部位，透過動態調整多空比例，來達到對沖市場風險、在各種行情下都能獲利的效果。

奉行鐵血紀律！開盤無論盈虧 果斷出場避險

這套策略最重要、也最考驗人性的地方，在於對風險控制的絕對堅持。二階堂重人強調，進行隔日沖交易時，必須奉行「鐵血紀律」，原則上隔天一開盤，無論帳面上是賺是賠，都要立刻出場結算。這種做法的目的，在於避免因盤中走勢不如預期而產生不必要的損失，同時也能將資金快速回收，投入下一次的交易機會。

尤其是當持股部位出現虧損時，二階堂重人更是再三叮囑，絕對不能心存僥倖、抱持「再等一下也許會回來」的凹單心態。他認為，一旦股價走勢與預期相反，就代表最初的判斷可能錯誤，此時唯一正確的做法就是毫不猶豫地執行停損，把損失控制在最小範圍內，留得青山在，不怕沒柴燒。

當然，操作策略也可以保有一定的彈性。如果開盤時帳面已經獲利，而且投資人經過研判，對於這檔股票的後市行情依然看好，二階堂重人也建議可以採取「部分獲利了結」的方式。例如，先賣出一半持股，將部分利潤放入口袋求安心，剩下的部位則繼續持有，看看能否賺取後面更大的波段漲幅。此外，為了放大獲利空間，他也適度運用融資融券等信用交易來增加槓桿，但他同時嚴肅提醒，水能載舟亦能覆舟，高槓桿伴隨著高風險，投資人一定要審慎評估自身的風險承受能力，量力而為，切勿過度擴張信用。

忙碌上班族福音！免盯盤的高效率投資術

總結來說，《隔日沖投資術》所介紹的策略具有多項顯著優點，使其成為適合現代投資人的高效率工具。首先是二階堂重人宣稱超過八成的高勝率，這在充滿不確定性的股市中相當具有吸引力。其次，這種操作模式不需要長時間盯盤，只需要在收盤前後和開盤時花點時間進行操作即可，對於工作繁忙、無法隨時關注股市行情的上班族來說，無疑是一大福音。最後，透過多空雙向布局和嚴格執行停損機制，能夠有效將風險控制在可承受的範圍內，避免因單次交易失誤而遭受重創。

不過，有意嘗試這套方法的投資人也必須留意幾個重點。首先，隔日沖交易屬於信用交易的一種，通常需要使用融資融券，因此必須準備足夠的本金，無法像當沖一樣進行無本操作。其次，要能精準掌握進出場時機，投資人需要具備一定的技術分析基礎，建議先充實相關知識再投入實戰。最重要的是，成功執行這套策略的關鍵在於嚴守紀律，投資人必須克服貪婪和恐懼等人性弱點，才能在詭譎多變的股市中持盈保泰，長期穩健獲利。

投資小提醒！務必審慎評估自身風險承受能力

股市投資瞬息萬變，任何投資策略都有其風險。本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。投資人在實際操作前，務必審慎評估自身的風險承受能力和資金狀況，並充分了解相關交易規則與成本。此外，書中內容可能以日股市場為背景，台股交易制度、漲跌幅限制及交易時間等與日股存在差異，讀者在應用時務必自行留意並進行調整，以免產生誤解。



二階堂重人著有：《隔日沖投資術：我的獨門法則：收盤前5分鐘才進場，隔日開盤馬上出場──上漲和下跌我都賺，勝率超過八成》

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

