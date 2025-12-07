睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心

低溫來襲恐造成睡眠中猝死。示意圖／翻攝自Pixabay

低溫來襲恐造成猝死，醫師黃軒6日在臉書發布貼文指出，早上太冷有醫護人員凌晨在家睡夢中猝死，黃軒表示，俗稱的「睡眠猝死」不是都市傳說，也不是命太薄，這是一連串身體微弱幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。

為何「睡著」反而更危險？黃軒表示，睡眠是人體進入「最低防禦模式」的時刻。包含心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降（對缺氧反應變遲鈍）。換句話說白天還守得住的健康「破洞」，到了晚上就可能守不住。

研究發現，許多致命事件的時間點在清晨0時至6時之間。包括心律不整、急性心臟事件、夜間呼吸中止等。分析1980前至2003年數據，顯示突發性心臟死亡，在午夜0時到早上6時間的比例明顯上升，約佔所有猝死的12%至19%。

睡眠猝死3大原因！會打呼要小心

1.心律不整：最典型原因是心室纖維顫動（VF）長 QT、Brugada syndrome等離子道病，黑夜時自律神經切換，是容易誘發「電流短路」。

2.阻塞性睡眠呼吸中止（OSA）：如果以為「打呼很吵」只是伴侶的痛苦，那就錯了。OSA會反覆，導致氧氣掉到谷底、血壓突然飆高、心臟被迫來回急煞急衝，並造成心律失常、腦血管意外。研究證據為，中重度OSA會讓夜間猝死風險上升近2.6倍。

3.夜間心臟病發（尤其在冬天）：外面變冷後，冠狀動脈變得像「被冷縮的吸管」。血液黏稠、血管收縮、血壓波動就像心臟在黑夜被逼著做高強度運動。研究證據為氣溫急降後24小時至72小時開始是心肌梗塞的高峰。

黃軒指出，容易睡夢中猝死的高危險族群為「40歲至70歲男性、飽受壓力的上班族、長期打呼白天嗜睡的人、高血壓控制不良、心臟肥厚、心肌病家族史、睡前喝酒（加重呼吸中止）、冬天睡在過冷房間的人」。

睡醒就頭痛！睡夢中猝死「4徵兆」曝光

另外，在睡夢中猝死並非毫無徵兆，黃軒指出有4個徵兆，可能代表身體出現狀況。

1.一睡醒就頭痛：睡眠呼吸中止（OSA）患者最常見的症狀之一就是「晨間頭痛」。研究顯示OSA患者中，晨間頭痛發生率18%至74%，與夜間反覆低氧有明顯關聯。結論是醒來頭痛不代表睡太熟，是夜裡缺氧的「黑盒子錄影」。

2.睡覺被噎醒、喘醒：夜間喘醒（gasping/choking），為中重度OSA的典型警訊。有喘醒歷史的 OSA 患者，夜間猝死風險明顯上升2.6倍。以為是睡姿不對，其實是呼吸道在夜裡一再塌陷。

3.夜間心悸、胸口悶熱：研究顯示，睡眠期間自主神經變化增加了「夜間心律不整」發生率。OSA引起的低氧與血壓激烈波動，會誘發心悸、心律失常與夜間胸悶。夜間尤其淺眠階段，更易出現缺血性胸悶與心臟事件。另外，夜裡胸口緊不是做惡夢，是心臟在負荷太重的黑暗時段求救。

4.最近「走路變慢、起身變吃力」：這不是老而已，是全身衰退的生理指標。走路速度越慢、死亡風險越高，比BMI、血壓還更能預測全身退化。

另外，肌力下降特別是起身困難與心血管死亡高度相關，從椅子站起來變慢，是強烈預測全因死亡風險。肌力下降不是肌肉的問題，是所有器官都在變弱的共同訊號。

黃軒建議，睡覺時室溫要保持在20度至24度，冬天太冷，心臟壓力會翻倍；側睡降低呼吸中止；睡前避免喝酒，酒會「癱軟」呼吸道肌肉，引發呼吸暫停；高危族群務要做心電圖、心臟超音波、睡眠檢查（PSG）、24小時心電圖（Holter 24hrs）等檢查；睡眠不足不等於抗壓，長期熬夜會擾亂自主神經，使夜間心律不整更容易發生。



