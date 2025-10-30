督促政府落實兩公約 國家人權委員會發布評估意見

國家人權委員會30日上午舉行兩公約第4次國家報告獨立評估意見發表會，除了協助國際審查委員瞭解我國人權現況，也期待透過公開發表的方式，督促政府正視結構性問題，回應處於不利處境群體的聲音。

國家人權委員會副主委紀惠容指出，「內容涵蓋了很多議題，包括人權會長期關注的禁止酷刑，然後還有廢除死刑、移工，還有外籍漁工還有迫遷的議題，那這次也討論了原住民族權利保障的相關議題。」

高涌誠委員則表示，我國至今尚未完成「禁止酷刑公約」及其「任擇議定書」國內法化程序，需加速推動施行法立法，並於《刑法》增訂酷刑罪專章；同時廢除死刑政策，政府應主動推動社會對話，並依2024年憲判字第8號全面落實程序保障，展現落實人權保障的決心。

國家人權委員會委員高涌誠表示，「憲判8以後到底我國對於廢除死刑的政策走向如何？那因為尤其今年又有一個執行，所以我們其實有跟法務部有深入的研討，最後我們的獨立評估意見是認為，其實是有一點倒退的，就是說以前法務部大概會說明說我們還是採推動逐步廢除死刑，可是現在他們只能承諾，現行死刑政策是減少死刑及審慎執行死刑。」

而針對原住民族文化權議題鴻義章委員則進一步指出，原住民族文化權雖具法制基礎，但在文化治理、教育與主體參與上仍有不足，建議政府應加速立法並強化文化治理與教育體系，確保原住民族群在政策制定上的主體參與權。