督察與女職代「車震」 記２小過調職

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣警察局一名李姓督察員，遭爆去年與秘書科已婚女職務代理人傳出有「超友誼關係」，不僅上汽車旅館，還「車震」，更在男方家中發生關係，雖經認定違紀行為屬實已從重懲處，但被投訴「處分過輕」。縣警局回應，一切依規辦理，記二小過並調職處分。

負責督察勤務、內部管理、風紀維護，以及應對申訴與違紀案件的宜蘭縣警察局督察科，卻傳出一名四十一歲李姓科員，與人發生不正常感情交往，對象為縣警局的已婚女職代。經知情人士向警政署長信箱舉發，二十七日另有網友PO文指控性侵。不過，警方在調查過程，當事人並未提到性侵指控，且該網友身份待了解，初步認定是不正常男女關係。

但投訴者指證歷歷稱李姓督察員利用職務機會，與局內已婚女同事發生關係長達半年，帶女方至汽車旅館、車上，甚至回家中，經督察人員調查屬實，卻僅從督察科調職至民防管制中心，並未調離總局，質疑是否妥適警察人員不正常交往要點？

縣警局回應，李員涉風紀案件，行為已影響警譽，依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定，從重懲處並調整職務，因不適任原單位勤務，除記二小過也已調地處分，後續會加強內部管理。