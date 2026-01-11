睦那京曝過年最愛吃這道！被逼念「萌ㄟ萌ㄟ」崩潰逃跑

睦那京相當可愛討喜。（CHEER UP提供）

集結頂級啦啦隊女孩的〈Cheer Up〉女孩快閃盛典連續一個月，11 日迎來最終日，邀請韓國知名啦啦隊女孩睦那京、「啦啦隊 IU」崔洪邏及李素敏現身，與粉絲近距離互動。現場一度出現逗趣畫面，有粉絲穿著「河智媛」的衣服故意逗睦那京，讓她當場直呼：「智媛 Come here！過來過來！」引發眾人笑聲。

壓軸亮相的崔洪邏、李素敏與睦那京風格各具特色。向來以大方直爽著稱的睦那京替粉絲點餐時，不僅表情活潑，不時做出可愛鬼臉，全場粉絲直呼「超暈」。現場主持人教她說日本網路流行的美味咒語「萌ㄟ萌ㄟ」，讓睦那京瞬間崩潰求救，最後害羞唸完後落荒而逃，笑翻全場。

睦那京扮鬼臉。（CHEER UP提供）

聊到即將到來的過年連假，因台韓兩邊跑通告的睦那京表示，今年除夕仍需上班，「希望連假能多陪陪家人。」被問到過年必吃料理，她毫不猶豫回答「豬肉泡菜鍋」，更透露最愛吃媽媽煮的味道，「每次回韓國一定直奔去吃！」說著還配合做出小跑步手勢，相當可愛。問她如何形容自己？她笑說：「健康、清純、愛搞笑。」

