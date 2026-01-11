睦那京驚喜現身！崩潰羞喊「萌ㄟ萌ㄟ」過年計畫曝光

南韓啦啦隊女孩睦那京驚喜現身〈Cheer Up〉女孩快閃盛典。（圖／Cheer Up提供）





韓國知名啦啦隊女孩睦那京、「啦啦隊 IU」崔洪邏及李素敏11日現身〈Cheer Up〉女孩快閃盛典，與粉絲近距離互動。現場一度出現逗趣畫面，有粉絲穿著「河智媛」的衣服故意逗睦那京，讓她當場直呼：「智媛 Come here！過來過來！」引發眾人笑聲。

壓軸亮相的崔洪邏、李素敏與睦那京風格各具特色。向來以大方直爽著稱的睦那京替粉絲點餐時，不僅表情活潑，不時做出可愛鬼臉，全場粉絲直呼「超暈」。現場主持人教她說日本網路流行的「美味咒語」——「萌ㄟ萌ㄟ」，讓睦那京瞬間崩潰求救，最後害羞唸完後落荒而逃，笑翻全場。

睦那京扮鬼臉十分可愛。（圖／Cheer Up提供）

聊到即將到來的過年連假，因台韓兩邊跑通告的睦那京表示，今年除夕仍需上班，「希望連假能多陪陪家人。」被問到過年必吃料理，她毫不猶豫回答「豬肉泡菜鍋」，更透露最愛吃媽媽煮的味道，「每次回韓國一定直奔去吃！」說著還配合做出小跑步手勢，相當可愛。問她如何形容自己？她笑說：「健康、清純、愛搞笑。」

隨著 11 日快閃盛典畫下精彩句點，協奏曲文創表示，〈Cheer Up〉活動是 IP 與文化體驗的一個起點，後續仍將規劃更多形式的啦啦隊互動專案，期望串連球隊與商家打造在地互動平台，也透露「第二彈籌備中」，粉絲們可持續關注、敬請期待。



