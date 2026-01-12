睪固酮下降恐引發男性更年期 多元治療助重拾健康與自信

泌尿科醫師李聖偉表示，男性指數出現荷爾蒙下降的情況，經醫師評估，可透過健保針劑、鼻噴劑以及皮膚塗抹凝膠等多種補充方式。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕根據台灣統計，45歲的中年男性，已有2成左右的出現男性荷爾蒙偏低的情形。一名50歲男士因為越來越無法「重振雄風」，自信頓失，只好靠著吃壯陽藥來維持夫妻的和諧，但又不想每次都靠吃藥，便求診泌尿科；醫師先抽血檢查，發現患者的指數出現荷爾蒙下降的情況，透過吃藥和打針劑，不到半年就重現男性雄風。

中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉指出，隨著年齡增長，男性體內荷爾蒙睪固酮也會逐漸下降，男性約從40歲起，睾丸功能便開始衰退，平均會以每年1%至2%的速度減少，若低於標準值，可能導致「男性更年期」的發生。

