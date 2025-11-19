睪固酮顧得好 減緩老化很有效

睪固酮不只是性功能指標，更是男性整體代謝與健康的核心。研究顯示，當男性失去睪固酮保護時，老化速度將明顯加快。（王家瑜攝）

研究顯示，當男性失去睪固酮保護時，老化速度將明顯加快。反之，睪固酮亦能幫「老化時鐘」踩煞車，60歲以上男性的抗老化效果強度甚至是年輕人的2.6倍。

為什麼一樣是熟男，有些男明星越活越年輕，多數男性卻越顯疲態？答案恐怕與男性荷爾蒙「睪固酮」有關。新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，睪固酮不只是性功能指標，更是男性整體代謝與健康的核心。

一篇跨國研究整合大陸、美國、英國的4個大型健康資料庫，分析超過1萬7000名男性血液檢測數據，以身體機能的實際年齡（生物學年齡）作為指標。結果顯示，在美國與大陸的3個大型隊列中，睪固酮每增加1單位，老化加速值下降0.01至0.078年。

英國研究團隊針對同一批男性，追蹤約4年後再次測量後也發現，睪固酮提升幅度最高的前25％男性，老化加速值平均下降0.12年。也就是說，睪固酮顧得好，身體老化時鐘就能變慢。

反之，當身體失去睪固酮保護時，老化速度明顯加快。38位前列腺癌切除手術患者接受雄激素剝奪療法（ADT）後，睪固酮濃度下降，生物學年齡加速值就像被催了油門，平均增加1.804年。

周建安指出，睪固酮下降並非只有年齡造成。現代男性久坐、外食、熬夜與壓力過大，都會讓身體長期處於高皮質醇狀態，抑制睪固酮生成，而睪固酮低下又會與肥胖和胰島素阻抗形成惡性循環。脂肪組織含有大量的芳香化酶，會將睪固酮轉為雌激素，造成男性荷爾蒙更低、代謝更慢，脂肪更難以消除，疲態感加劇。

周建安建議，想穩定睪固酮、重啟代謝，可從三個方向開始。一是控糖與體重管理，減少含糖飲料與精緻澱粉，增加蛋白質與蔬菜比例。二是規律運動，特別是重量或阻力訓練，每周2至3次即可促進睪固酮自然分泌。三是充足睡眠與減壓，維持每晚7至8小時睡眠能降低皮質醇濃度。