睫毛倒插、跌倒請假通通有！新人入職45天只出勤7天 網：職場蟑螂現身

網友分享，公司新人到職1.5個月竟只出勤7天，還常常臨時通知，讓同事崩潰。（示意圖／Pixabay）

試用期內員工頻繁請假，雇主是否能立即終止契約？有網友發文表示，公司主管就面臨類似狀況，一名新進員工雖已任職一個半月，實際出勤天數卻僅7天，其餘時間皆以各種理由請假，包括睫毛倒插請假2天、經痛請5天、騎車跌倒請假1個月、腰痛請假3天等，且大多為當天臨時請假，導致工作安排頻繁受影響，也加重其他同事負擔。此事引發不少人討論，認為雇主應儘速處理，有網友直言：「比鬼月還黏人」、「資遣費沒多少，送神最快」，也有人關注是否能依《勞基法》規定直接資遣，避免影響團隊運作。

這名網友近日在社群平台Threads分享職場經驗，指出公司一名新進員工到職1個半月，實際上班天數卻僅有7天，其餘時間皆以各種理由請假，從睫毛倒插、經痛、跌倒到腰痛不等，且多為臨時請假。原PO指出，該名員工為一位35歲以上女性，雖然主管已決定資遣，但對方遲遲未出面辦理離職面談與簽署離職同意書，導致整起事件延宕不決。

不少網友直言，長期不出勤卻無法即時資遣，讓同事工作量大增，極為不公平。有網友甚至調侃：「資遣費根本划得來，快送神比較快！」也有聲音批評現行制度保護勞方過度，導致雇主束手無策。

然而，根據《勞動基準法》實際規定，雇主即便面對試用期內的員工，也須遵守特定程序，避免違法資遣。根據《勞基法》第11條第5款，若員工主觀不履行職務或配合工作，即便明顯不適任，雇主仍需提出具體證據，證明已多次勸導或提供改善機會。

此外，《勞基法》第16條也明訂，雇主終止勞動契約時須依員工年資給予預告期。不過，若員工在職未滿3個月，雇主則可依法「不預告即終止契約」，亦即所謂的立即資遣。儘管如此，實務上多數企業仍傾向遵循正式資遣程序，以保障公司未來法律風險，並防止遭勞工申訴。也因此，即便該名新人請假頻繁，主管仍需耐心處理離職流程，避免後續爭議擴大。

