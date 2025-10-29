睫毛長度也決定你的桃花運？研究揭曉最吸引人的「黃金比例」，單身是有原因的…

一雙撲閃的睫毛不只是眼睛的保護神，也能讓雙眼看起來明亮有神。沒想到，近期研究發現，睫毛長度甚至可能成為「戀愛訊號」，影響別人是否願意靠近你。

2025年3月，《Archives of Sexual Behavior》刊出一項研究，研究者找來120名18到65歲的受試者（77男、43女），透過軟體生成各種臉部圖片，隨機調整睫毛長度。所有圖片的五官、膚色保持一致，唯一不同的變數就是睫毛長度，從完全沒有到約眼寬一半，目的是找出哪種長度最討喜。

廣告 廣告

結果顯示，不論族裔或性別，受試者普遍認為「睫毛長度約等於眼寬三分之一」最吸引人，既自然又健康。太短的睫毛會讓眼睛看起來沒精神；太長則容易顯得刻意，吸引力反而下降。研究指出，這也解釋了為何自然款假睫毛深受喜愛——潛意識裡，人們偏好既健康又好看的比例。

有趣的是，研究還測量了「性接受度」評分，結果發現睫毛越長，給人的開放感越高；也就是說，自然長度的睫毛傳遞「健康訊號」，特別誇張的長睫毛則可能被解讀為對親密關係較開放。

研究人員分析，這種偏好與進化心理有關。睫毛自然長度能間接反映健康狀態，對早期人類而言是擇偶參考；而長睫毛帶來柔和眼神，則可能增加親近感。

總結來說，刷睫毛或挑選假睫毛時，參考「眼寬三分之一」的比例即可，既能自然有神，也不會過度誇張，潛意識中更容易給人好感。

延伸閱讀

排卵期真的會自帶「費洛蒙」？研究揭示：女生這時的體味最吸引人！

「飽暖思淫慾」原來說錯了？研究揭：餓過後更想愛愛，腸道竟也能左右性慾！