【睽違七年】真人電影《賭博默示錄：人生復仇遊戲》明年上映 藤原龍也繼續飾演開司
福本伸行創作之漫畫作品《賭博默示錄》今日宣布推出第四部真人電影作品《賭博默示錄：人生復仇遊戲》並釋出前導預告，將由藤原龍也繼續擔任主演。預計 2027 年 1 月 29 日正式上映。
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\n（影片來源：《賭博默示錄》）
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\n福本伸行在 1996 年於講談社漫畫雜誌週刊 Young Magazine上 開始連載《賭博默示錄》。內容以賭博的帶來快感以及對於人性考驗吸引大量粉絲閱覽，故事描述無所事事的主角伊藤開司過著每天和人賭博、喝酒的墮落生活。由於過去的同事古畑向帝愛集團借了高利貸，但古畑潛逃 1 年後，被欺騙而做保的開司莫名背上高額債務。為了償還債務，開司接受遠藤的邀請登上名為艾斯波瓦魯的希望之船...
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\n《賭博默示錄》於 2007、2011 年陸續推出動畫作品，更是隨著作品逐漸火熱，《賭博默示錄》也在 2009、2011、2020年正式推出《賭博默示錄：人生逆轉遊戲》、《賭博默示錄2：人生奪回遊戲》、《賭博默示錄3：最終遊戲》真人電影作品，而飾演伊藤開司的藤原龍也因完美詮釋經典橋段「給開司一罐啤酒」一度紅遍海外，成為許多粉絲心目中男主角的最佳人選。
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\n《賭博默示錄：人生復仇遊戲》描述曾與帝愛集團展開殊死搏鬥的開司，如今再次沉淪於奢靡貧窮的生活。他終日掙扎求生，勉強糊口。然而，擋在開司面前的，卻是他宿敵帝愛集團的年輕代表兵藤和也...
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