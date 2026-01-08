睽違七年！ Alphabet市值超車蘋果 躍升全球第二大 直追輝達

【緯來新聞網】Google 母公司 Alphabet 的市值於周三（7日）正式超越蘋果，成為僅次於輝達的美國第二大市值企業，這也是 Alphabet 自 2019 年以來，首度在市值上反超蘋果。

（圖／達志影像）

根據市場報價，Alphabet 當日股價上漲 2.4％，市值推升至約 3.89 兆美元，略高於蘋果的 3.85 兆美元；反觀蘋果近五個交易日股價走弱，市值排名滑落。至於輝達，仍以約 4.6 兆美元穩居龍頭，Alphabet 若要再往上挑戰，仍有不小距離。



市場普遍認為，這次排名易位凸顯兩家公司在 AI 布局上的差異。Alphabet 在 2025 年被視為華爾街表現最強勢的科技公司之一，近一年股價大漲超過六成。除了自研 AI 晶片 TPU「Ironwood」與新一代模型 Gemini 3 獲得高度評價外，AI 也明顯帶動雲端業務成長。Alphabet 執行長皮伽去年 10 月在財報會議中表示，Google 雲端在 2025 年前三季所拿下的單筆金額超過 10 億美元合約數量，已高於前兩年的累計水準，反映企業客戶加速導入 AI與雲端服務需求持續攀升。



相較之下，蘋果在生成式 AI 浪潮中進展相對緩慢。原訂推出的 AI 版 Siri 延後，預計最快 2026 年才會亮相，也讓華爾街對其中短期成長動能轉趨保守。券商近期已下調蘋果評級至「持有」，認為其成長挑戰仍高。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

拳后林郁婷首次領跑喊好玩 修杰楷、陳庭妮21公里完賽

林憶蓮睽違9年來台開唱！重感冒大燒聲 一開口全場嚇爛