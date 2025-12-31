睽違九年！鈴木愛理為台南跨年獻聲 大啖美食不顧體重喊「慘啦」

日本女星鈴木愛理，睽違九年再度來台！這次是她以個人身份出席台南跨年晚會，29日抵達台南後，她立刻把握時間逛神農街、林百貨等景點，更大啖台南美食，直呼「體重應該會變重」。面對跨年萬人舞台，她坦言有些緊張，但已準備讓全場嗨翻天的歌曲，陪大家度過2025年的尾聲。

鈴木愛理睽違九年再度來台，以個人身份登上台南跨年晚會。（圖／COME ON JKSSP提供）

鈴木愛理過去是早安家族旗下女團°C-ute的團員，這次是她SOLO出道後首次訪台，她表示對於過去隨團來台讓她十分難忘，「當時台灣整個氣氛非常印象深刻，所以很期待這次再來台灣」。她透露這次來台前做足功課，「知道台南以美食聞名，還有很有歷史感的街景，我查了非常多想去的景點」，於是來台第一天，她就把握機會逛了晚上的神農街，今早也參觀了「台南最古老的林百貨」。

由於2026即將到來，她也特地前往台南兩間知名廟宇祈福，「很高興有這個機會可以跟當地的神明祈求，跟平常一起工作的夥伴一起去好好祈求明年一整年都可以很順利，工作非常旺，能量不斷。」

鈴木愛理睽違九年再度來台，想要大啖台南美食。（圖／COME ON JKSSP提供）

美食方面，她吃了豆花等台南小吃，忍不住感嘆：「昨天晚上一道菜想說稍微忍耐控制一下，可是結果每一道出來都想說『這個吃一口就好』，結果全部都吃了，真的太好吃了！」

熱愛美食的她還特地學了台語「蓋好呷」，表達對台南美食的喜愛，笑言：「我的人生就是以吃為優先。」那麼愛美食要如何控制體重呢？她坦承：「超過25歲後，確實有覺得沒辦法像以前這樣馬上瘦回來。平常在日本演出當天幾乎不會吃東西，但離開日本就會覺得『今天不吃，我就吃不到了』，所以來台南還是要吃！」

對於明年即將迎來32歲，鈴木愛理表示：「32歲這個年紀對我來說，是我一直憧憬的成熟女性年紀，不過現在自己跟想像中的成熟女性樣貌還有點距離，因此我覺得我有很多還可以挑戰、還可以期待的事情。」

那有機會來台開唱嗎？她說道：「當然非常想要在台灣開自己的演唱會。非常記得當時以°C-ute身份來台灣開演唱會時，現場粉絲非常熱情熱烈，忘不了當時的氣氛，很希望有機會可以再跟當時有來看的朋友見面。」

鈴木愛理笑容甜美，相當可愛。（圖／COME ON JKSSP提供）

對於即將登上跨年舞台，鈴木愛理坦言會緊張，「有先看之前聖誕晚會的畫面，怎麼拍都是滿滿的人，場面很盛大。其實也蠻擔心，因為不知道台下大家認不認識我。」但她仍準備了能讓全場氣氛嗨翻的舞台，「我相信明天的現場，一定比我想像的還要更加豪華，希望能帶給大家非常的驚喜和開心，為2025年劃下最棒最開心的句點」！