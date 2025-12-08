睽違五年再展創作 李宗霖木雕個展「還淳返樸」登場
(記者廖建智嘉義報導)
嘉義知名木雕大師李宗霖將於12月3日至12月28日在嘉義市文化局文化藝廊3樓舉行「還淳返樸-114年李宗霖木雕個展」，距離上次2020年也是在文化藝廊展出的「形藝奪真」個展已經5年，這次帶來38件精挑細選、爐火純青、返樸歸真的木雕創作，嘉義市長黃敏惠（7）日出席觀展，感謝在地藝術家持續投入，讓嘉義市的藝術能量得以被看見、被聽見、被觸動，期盼市民與各地朋友前來展覽，讓嘉義市這座城市因大家的參與而更綻放光彩。
黃敏惠市長表示，李宗霖老師的每一幅作品展現出柔軟而真摯的細節與情感，讓人觸動不已。像是一件以紙箱為題材的作品，竟能在木頭上雕刻出紙面的細節，顯見李宗霖老師除了對生活細緻觀察、更有著豐沛的情感投入。睽違五年再見到李宗霖老師的新作，內心除了對作品的感動，更感謝嘉義市藝術家持續深耕在地，將對時代與環境的關懷融入作品，使木雕不只是藝術語言，更成為一種與世界溫柔對話的方式，也感謝文化局與所有策展團隊，為嘉義市的文化注入不斷前行的能量，讓藝術成為市民日常中的一部分。
文化局長謝育哲表示，李宗霖老師從傳統木雕佛像及花板雕刻出發，投入創作領域，不斷推陳出新，1995年以《騎狗洞》獲得第一屆桃城美展首獎，此後獲獎無數，更於2017年成立了嘉義市木雕協會，並於社區大學及自己的工作室長期開設木雕課程，傳承及推廣木雕藝術，一路走來五十幾年，和嘉義其他傳統技藝如石雕、交趾陶等領域的大師們，並列嘉義的活文化財。
李宗霖自謙自己為「嘉義市木雕技藝保存者」，小時候愛看黃俊雄布袋戲，自己用蕃薯刻布袋戲頭，也常用黏土做雕塑。14歲左右，李宗霖前往嘉義市，正好遇上神像雕刻與欄間雕刻的興盛期，於是跟隨張賢亮學習雕刻神像。天賦聰穎再加上努力學習，李宗霖很快就掌握了雕刻神像的精髓，但不以此為滿足，在繁忙的工作中，開始用空暇做木雕創作。後來看了大師朱銘的太極系列、吳卿的螞蟻木雕全台展出，於是興起了辦個展的念頭。有同行找他去三義闖蕩，他謙虛的用台語說：「翹的(聰明的)在三義，憨的(笨的)在嘉義」，其實李宗霖是安心自在努力走自己的創作之路。後來開始參加比賽，獲得過裕隆木雕金質獎首獎、南瀛美展入選等多個獎項，也陸續舉辦個展，作品頗受收藏家的喜愛。
