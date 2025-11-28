睽違兩年訪台！ VERIVERY明年1月高雄開唱

VERIVERY睽違兩年再訪台，將於明年1月高雄開唱。（圖／寬寬提供）

韓國男團VERIVERY時隔2年7個月推出的首張全新專輯，一公布便在粉絲之間掀起熱烈話題。才結束了首爾、香港、東京的粉絲見面會場次，並在近日公開了新加坡的見面會，如今也由主辦正式官宣台灣場訊息，讓苦等許久的台灣VERRER終於盼到「本尊登台」，《Hello VERI Long Time In KAOHSIUNG》將於2026年01月18日晚上6點在高雄Live WAREHOUSE舉行。

VERIVERY近期透過官方管道宣布回歸，公開第四張單曲專輯《Lost a Found》。《Lost a Found》是VERIVERY自2023年5月發行第七張迷你專輯《Liminality - EP.DREAM》以來，時隔兩年七個月推出的首張全新專輯，一公布便在粉絲之間掀起熱烈話題。

睽違兩年再度訪台，VERIVERY特別選擇以見面會形式回到台灣，要用最直接、最真實的互動回應粉絲的長久等待。主辦表示，希望把這一晚打造成專屬VERRER的限定回憶，無論是南部粉絲還是北部鐵粉，都絕對值得專程南下支持。

