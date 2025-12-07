睽違兩年！伯利恆昨晚再度點亮巨型耶誕樹 祈願和平降臨

即時中心／林耿郁報導

持續兩年的加薩戰火已經停歇；位於約旦河西岸的伯利恆，今（2025）年再次點亮象徵和平的巨型耶誕樹；這座兩千年前耶穌降生的城市，前兩年因戰爭而取消點燈儀式，昨（6）晚是睽違兩年，再次點起美麗的耶誕燈光。

和平祈願！綜合外媒報導，週六晚間的伯利恆（Bethleheｍ）馬槽廣場上，高達20公尺的巨型耶誕樹正式點燈，閃耀燈飾瞬間照亮夜空，成為久違的溫暖景象。

數千名巴勒斯坦民眾湧入廣場慶祝，燈光亮起的瞬間，現場爆發熱烈歡呼。

「多年來都沒有機會這樣慶祝。」來自海法、67歲巴勒斯坦女子蘭達（Randa Bsoul）說，自己臉上難得浮現放鬆的笑容。

西岸居民普遍有親朋好友受困加薩；「這兩年像地獄一樣」，一名紀念品店主表示，他因擔心遭以色列「算帳」而不願透露真實姓名。

過去兩年，因加薩走廊遭到戰火重創，伯利恆取消耶誕活動；自2023年10月7日爆發的戰爭，兩年時間造成超過7萬加薩百姓喪命、十餘萬人輕重傷。

西岸地區雖非戰場，但伯利恆賴以維生的觀光產業，也遭致命打擊。

伯利恆市長卡納瓦提（Maher Canawati）在點燈儀式前表示，縱使城市迎來亮光，心中仍牽掛加薩同胞的困境。

「伯利恆點亮耶誕樹時，加薩的深切苦痛並未離開我們」；若耶誕之光不能照進被壓迫者的心中，「一切就失去意義」。

不少當地居民也表示，希望耶誕慶典能為加薩帶來一絲安慰，也為巴勒斯坦人帶來真正的和平。

與以往不同，今年點燈儀式並未施放煙火慶祝，以示對未來不確定性的敬畏。

「很可怕，沒人知道接下來會發生什麼。」蘭達說，「但我們仍將抱著對未來的希望，繼續生活。」

