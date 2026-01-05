睽違八年再度來台 KARD 2月21日登上TICC

韓國混聲團體 KARD睽違八年將於2月登台開唱。 圖／寬宏藝術

韓國混聲團體 KARD 今（5）日正式宣布，確定於2月21日將在台北國際會議中心舉行《KARD 2026 WORLD TOUR DRIFT IN TAIPEI》。消息曝光後立刻引發粉絲熱烈討論，留言直呼「真的等太久」、「八年終於等到台北場」，期待與 KARD 再次面對面。這也是 KARD 相隔八年再度回到台北開唱，對台灣 HIDDEN KARD 而言別具意義。

由 BM、J.seph、SOMIN、JIWOO 組成的 KARD，自2017年以混聲團體定位出道後，便以鮮明風格在 K-pop 市場站穩腳步。團體音樂融合 EDM、拉丁、嘻哈與流行舞曲元素，節奏強烈、舞台表現力十足，〈Oh NaNa〉、〈Don’t Recall〉、〈Hola Hola〉、〈Bomb Bomb〉等作品至今仍是演唱會定番曲目，近年推出的〈Tell My Momma〉、〈SPIN〉、〈Touch〉、〈Pivot〉，則展現更成熟的音樂面貌與現場能量。

累積豐富海外演出經驗的KARD，「DRIFT」巡演延續團體近年的音樂主軸，象徵不被框架限制、持續前進的狀態。台北場選在 TICC 舉辦，舞台與音響配置全面升級，團員也透過主辦單位表達期待與台灣粉絲共度演唱會時光。

門票將於1月9日中午12點開賣，VIP PACKAGE 於同日上午11點在寬宏售票系統獨家販售，購票可洽寬宏售票及全台萊爾富、OK 便利商店。更多詳情請鎖定官方社群專頁。