睽違六年舉辦簽唱會! 蔡依林:像回到以前發片的時光

娛樂中心／林詠琪、陳泊翰 台北報導

天后蔡依林，以全新專輯強勢回歸，睽違六年，在台北流行音樂中心舉辦簽唱會，與歌迷近距離互動，現場湧近超過五千名粉絲，Jolin開心地說，像是回到以前發片的時光，今年底將首度在台北大巨蛋開唱，她也透露有加場機會。

歌手蔡依林"Pleasure"：「It's my pleasure，You and me，baby，You and you and me，baby。」

白色襯衫搭配格紋裙、綁起高馬尾，天后蔡依林睽違六年，舉辦簽唱會，歌迷擠爆，北流音樂中心外圍廣場，不只帶來新歌，經典歌曲也沒有少。





蔡依林睽違六年舉辦簽唱會，超過五千位歌迷擠爆北流。(圖/民視新聞)









歌手蔡依林"說愛你"：「我的世界變得奇妙更難以言喻，（還以為是從天而降的夢境）。」

超過五千位歌迷，一起大合唱，為了能跟偶像近距離互動，不少人一大早就帶著唱片來排隊，總計發出2千多張號碼牌，蔡依林也放話，會簽很快的。

歌手蔡依林說：「今天的簽唱會也盡量讓大家，可以不要等太久，還有GD的演唱會，所以盡量讓你們簽一簽，趕快去看人家的演唱會這樣子。」

歌手蔡依林說：「找回以前發片的這種，熱忱跟那個人潮，滿感動的，因為聽說他們昨天凌晨，就有一些就坐在這邊，然後還有淋雨。」

不只蔡依林陷入回憶，歌迷也是如此，拿到1號號碼牌的幸運兒，臉上笑容藏不住，還有歌迷是九歲成為粉絲，長大後帶著九歲的姪子，一起追星。





歌迷說：「超激動的，很久沒有這個簽唱會，小時候每張專輯都給她簽名，現在傳承給他他也九歲來。」

小歌迷說：「我今年九歲，It'smypleasure，Youandme，baby。」

歌迷深藏不露，唱歌、跳舞樣樣都來，兩隻愛犬Hani跟社長也現身陪同，今年底jolin將在台北大巨蛋開唱，只是不會一起跨夜倒數，因為她想要游刃有餘。

記者vs.歌手蔡依林：「因為1月1號要唱歌，自己喜歡游刃有餘的時間，所以就（不跨年），妳覺得再加場機率高嗎，都看團隊交台的速度，因為（機率）有點大。」

至於會不會加場，Jolin說機率有一點大，甚至海外場也有機會，歌迷可以好好期待。

