睽違六年韓職回歸冬盟 日職聯隊兩台將成話題焦點
2025亞洲冬季棒球聯盟即將登場，台、日、韓三國共五支球隊參戰，日職聯隊與日本社會人隊持續參賽，韓職聯隊則是睽違六年後再度組隊出征。日、韓兩國參賽名單正式公布，各隊皆派出頂尖陣容迎戰，其中更有兩位旅日台灣好手入列日職聯隊，為今年冬盟增添話題與看點。
日職聯隊由9支球團組成，共29名球員參賽，其中巨人、中日、歐力士三隊各派出5名選手並列最多。球隊由曾三度入選日職明星賽、拿下新人王與打擊王的金城龍彥領軍，這位現任巨人隊三軍野手綜合教練，曾在2017年以日職東軍教練身份訪台。
參賽名單中最大亮點，莫過於兩位旅日台將，分別為巨人隊左投黃錦豪與樂天內野手陽柏翔，兩人將以日職球員身份在冬盟亮相，成為本屆焦點人物。投手群方面，日職聯隊以育成與年輕潛力股為主，不少人被視為未來一軍人選，包括罕見左側投吉村優聖步、養樂多193公分巨投廣澤優、以及全隊最年輕的中日龍左投高橋幸祐；另有最快球速達153公里的山口廉王，以及阪神積極栽培的先發投手茨木秀俊，本季都曾留下一軍出賽紀錄，球團期許他們明年扛起更重要的角色。
野手陣容同樣星光熠熠，歐力士外野手麦谷祐介為去年第一指名新秀，選秀前被評為大學最佳三拍子外野手，新人年即登上一軍出賽79場，是繼去年橫山聖哉後，歐力士連兩年指派第一指名打冬盟。內野方面，軟銀2024年第二指名的庄子雄大以速度見長；來自中日的森駿太則被視為潛力砲手，高中畢業首年在二軍就擊出9轟，期待藉由冬盟磨練長打實力。
JABA日本社會人隊自2017年起年年參與冬盟，2019年曾奪下冠軍，去年也打進冠軍戰，展現堅強實力。投手部分，伊東佳希效力社會人中名門球隊東京瓦斯，雖然身材不起眼，卻擁有150公里火球實力，多次在全國大賽擔任主戰投手，7月於都市對抗野球大會繳出7局失2分的優異表現，4月在JABA靜岡大會更投出7局無失分的好成績。
野手方面，山葉隊當家游擊手相羽寬太表現亮眼，曾兩度入選U23日本國家隊，其中2022年也來台灣參賽，該年在複賽首戰敲出致勝安，是最終侍JAPAN奪冠功臣之一，今年在全國大會13場出賽，打擊率超過4成、長打率達0.690，展現長程火力。王子隊柴崎聖人高中是投手，大學轉為外野手解放打擊潛力，2024年成為史上第15位在秋季聯盟單季百安大學選手，不僅有出色爆發力，守備傳球與跑壘速度都是頂尖，被形容為「俊足強肩」強打中外野手，今年16場全國大會繳出打擊率0.323、長打率0.569成績，表現備受期待。
韓職聯隊睽違六年再度組隊來台，由國家體育部隊「尚武」及樂天巨人選手組成，「尚武」包含KBO各隊正在服兵役選手，總教練為朴治王，2019年韓職聯隊同樣由他領軍。樂天巨人曾於今年初率隊來台參與台韓交流賽，金晉旭、朴俊宇、朴世鉉都是其中成員。
斗山熊25歲捕手尹俊浩是值得關注的看點之一，大學時期就是攻守兼備捕手，2022年進入職棒表現逐年漸入佳境，本季出賽91場，打擊三圍0.361／0.439／0.563，單季114支安打、11支全壘打，打擊火力不容小覷。樂天巨人26歲內野手韓東熙火力驚人，本季100場出賽擊出27轟，打擊三圍高達0.400／0.480／0.675，火燙數據令人驚艷。培證英雄外野手朴燦爀同樣備受矚目，曾於2023年隨隊來台，當時與台鋼雄鷹賽事中，面對陳柏清擊出長打，展現優異潛力，本季一軍75場出賽，265打數繳出0.332／0.440／0.506打擊三圍。
今年冬季聯盟將迎來各隊頂尖陣容，無論是日職潛力新星、社會人勁旅，還是韓職火力戰線，都讓人相當期待，兩位旅日台將黃錦豪與陽柏翔的登場，更替台灣球迷帶來滿滿看點，冬季棒球賽事即將展開，邀請球迷朋友們踴躍進場欣賞精彩的比賽，為各國選手加油！
中華職棒36年冠軍隊伍樂天桃猿，近日遭週刊爆料指出，球團因預算遭刪減、並計畫將二軍北遷，導致球員被安排入住環境條件較差的觀音工業區宿舍，此舉引發球員不滿。今天（3日）下午樂天桃猿球團發出聲明，強調並無外界所稱的「條件不佳」、「安全堪慮」的問題。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前