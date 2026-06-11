睽違半年重回劇組！女星新身份曝光 專業造型師出場

記者鍾智凱／台北報導

睽違半年蔡祥重回劇組。（圖／台視提供）

女星蔡祥在戲劇飾演西服店千金「海珍」，歷經了第一季一連串的打擊，當年因被迫嫁人與母親鬧翻，負氣遠走他鄉，如今再度回歸劇組。劇情安排她離開台灣後，獨自在香港影視圈做化妝與造型工作，並以「Jennie」自稱，是大明星御用造型師。

蔡祥這次的回歸，更多了一份冷靜沉著與幹練，她表示：「覺得我算是幸運，角色的設定前後差不多，所以不太需要重新整理，就是多了更多回憶與掙扎的故事。」最明顯的就是在外型上，換了一頭俐落及肩短髮，將五官襯托得更加立體，新髮型讓人眼睛一亮，蔡祥笑說：「蠻喜歡的，我覺得可以打破大家對於冷豔、同性之間愛慕的女生就一定要極短髮的印象。」

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另外，蔡祥與王丁筑飾演的德惠，過去在劇中發展出的情感線曾引發不少觀眾關注，「珍德CP」更累積大批支持者。此次兩人再度回歸，是否能讓這段深受粉絲喜愛的關係迎來新的發展，也令觀眾相當期待。

蔡祥以新身分再度回歸劇組，她透露心情十分的興奮，加上近來劇組也多了很多新演員，她開心表示：「很想認識當時新進的演員們，例如元六哥、健寰哥和露瑤，因為聽其他同事說他們人很好相處！」而前段時間暫時離開劇組時，蔡祥也沒讓自己閒下來，趁著大約半年的拍攝空檔，跑去嘗試各種打工，包括展場發傳單，甚至還到飲料店當店員，蔡祥得意表示：「而且我在的時候，業績特別好！」

蔡祥再度出現，角色個性有很大轉變。（圖／台視提供）

透過這些《寶島西米樂 守護》工作經驗，接觸不同人群，累積了人生的經驗，化作之後表演的養分。另外這段時間，也花了不少時間和自己相處，她頗有感悟的表示：「學著跟自己獨處，我發現人要學習孤獨，才能活得更自在和平靜。」

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