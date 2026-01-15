【睽違半年】《楓之谷 Artale》拍賣場強勢回歸！預告春節活動即將登場

《楓之谷 Artale》推出拍賣系統（圖片來源：楓之谷 Artale）



由韓國 Nexon 遊戲公司開發之創作型遊戲平台《楓之谷世界》（MapleStory Worlds），其 Artale 繁體中文伺服器去年五、六月因拍賣系統爆發「物品複製」及多種 Bug 引發大批玩家不滿，時隔半年後，官方今（15）日表示做好萬全準備並再次推出拍賣系統。

《楓之谷 Artale》釋出 1/15 更新資訊（圖片來源：楓之谷 Artale）

《楓之谷 Artale》1/15 更新資訊

拍賣場正式上線

「新年的氣息」活動結束

其他遊戲內容改善

拍賣場今日正式回歸，感謝各位冒險家的耐心等待與支持，我們為大家帶來全新打造的拍賣場！本次拍賣場不僅進行了全面重建，為了讓各位在交易時更加順暢，我們也完成了大量內部測試與改善。我們相信，拍賣場的回歸將為各位冒險家帶來更安全、更穩定、更流暢的全新交易體驗。

另外，為了進一步提升拍賣場的使用體驗，我們也同步調整了部分使用限制並進行若干變更。同時，先前無法交易的椅子等裝飾類道具，也已於本次上線後開放可登錄至拍賣場，讓玩家能自由買賣。詳細內容請參考下列拍賣場使用說明。

拍賣場入場方式

本次拍賣場正式上線後，進入拍賣場將不再透過 NPC 玉順引導；玩家進入自由市場地圖後，只要點擊右下角的綠色「拍賣」按鈕，即可直接入場。

以下為使用時的注意事項，請參考：

若頻道為首次建立，因需進行與拍賣場的連動作業，需要等待約 60 秒，請耐心等候。





道具完成上架後，將於約 10 分鐘後才會顯示在拍賣場中。





自己登錄的道具無法在「道具」查詢中查看。





自己售出的道具市價可在「市價」查詢中正常確認。

拍賣場使用說明



| 頻道入場上限 | 每頻道最多30人 |





| 拍賣場入場條件 | 2轉以上可入場 |





| 交易條件 | 3轉以上可交易 |





| 使用規則 |

30等2轉以上：可使用「搜尋、市價」功能



70等且3轉以上：可使用「搜尋、市價、交易」功能 |





| 再入場限制 | 退場後再入場時需等待60秒 |





| 每日重置時間 | GMT+8 08:00 |





| 每日搜尋上限 | 500次/日 |





| 每日購買上限 | 20次/日 |





| 每日販售登錄上限 | 20次/日 |





| 販售欄位 | 4格 |





| 販賣登錄時間 | 登錄申請後10分鐘 |





| 裝備道具登錄價格 | 3,000 ~ 30億楓幣 |





| 非裝備道具登錄價格 | 500 ~ 10億楓幣 |





| 保證金 | 無 |





| 手續費 | 5% |





| 道具上架期限 | 48小時 |





| 保管箱保管數量上限 | 10個 |





| 保管箱保管期限 | 道具／楓幣 14天 |





| 賣家識別碼UI | 顯示登錄道具的玩家識別碼 |

已知問題

使用拍賣場時，購買道具後若以相同的搜尋條件再次搜尋，該道具數量會顯示為購買前數值的問題。

「新年的氣息」活動結束

「新年的氣息」將於本次更新後正式結束，衷心感謝各位冒險者的熱情參與，也請大家敬請期待，我們將在春節期間為各位冒險家準備的全新冒險活動，希望大家也能在 Artale 中，一同感受濃濃的春節氣息。

其他遊戲內容改善

「時間通道」部分效果無法正常顯示的問題

修正「時間通道」地圖中，部分效果無法正常顯示的問題。

變更「試煉洞窟」地圖名稱

為反應楓之谷原作翻譯，將地圖「試煉洞穴」更名為「試煉洞窟」。

變更部分 100 等級道具名稱

為反應楓之谷原作翻譯，已修正部分 100 等道具的名稱。

騎士增益效果說明未顯示的問題

修正騎士職業使用增益技能時，畫面右上方增益欄位未顯示效果說明的問題。

公會長交接過程中，公會長可退出公會的問題

修正在公會長交接過程中，若新會長申請退出公會，會間歇性發生成功退出的問題。