睽違四年復駛迎商機！台鐵集集火車站湧觀光人潮 支線7月全線通車

集集線水里段因天災嚴重崩塌，隧道與鐵軌受損封閉，歷經4年多整建修復，集集站終於在今（5）日起恢復通車，至於車埕站通車，則是要等到今年7月才會全面復駛。為了推動地方鐵道觀光，臺鐵公司從復駛日起，攜手觀光署、地方在地商家及旅遊業者推出系列慶祝活動。

集集線水里段因天災嚴重崩塌，隧道與鐵軌受損封閉，歷經4年多整建修復，終於恢復通車。圖／台視新聞

集集火車站2021年因台16線邊坡崩塌以及隧道擴孔工程，停駛超過4年，其中衝擊到沿線的集集、水里、車埕等地，觀光人潮銳減，集集車站就降了將近快8成的遊客，讓周邊商家苦不堪言。而停駛4年多，台鐵集集支線終於在5日迎來第一階段復駛，不少火車迷或南投人搶票要來體驗復駛後的首班車，也有民眾表示「平常都是在外面拍照，這次是坐在裡面看外面，不同的感覺」。

不少火車迷或南投人搶票來體驗復駛後的首班車。圖／台視新聞

火車復駛也將帶來商機，附近店家也相當看好，車站內也大翻新，另外也移除了前鎮長林明溱題字的圓環蒸汽火車頭，讓動線更加流暢。交通部長陳世凱表示「過去可能大家會嫌這個火車有點吵，這五年我相信，很多的鄉親是在想念這個火車的聲音」。至於車埕站，預計今年7月就會恢復整頓完畢，屆時集集支線就能全線通車。

南投／曾如成、余孟潔、楊芯宇 責任編輯／陳俊宇

