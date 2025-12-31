睽違多年登北跨！畢書盡談女兒父愛噴發 突放話：已經準備好棒球棍

即將迎來2026年，「臺北最High新年城—2026跨年晚會」31日晚間7點在市政府登場，越晚現場氣氛越嗨。歌手畢書盡今年獨家在台北唱跨年，未料在唱第一首歌〈勢在必行〉時，就不小心唱錯歌詞，對此，他受訪時相當自責表示：「有讓大家感到不舒服很抱歉。」

歌手畢書盡今年獨家在台北唱跨年，一連帶來多首精彩演出。（圖／北市府觀傳局 提供）

畢書盡睽違近十年重返台北唱跨年，不僅帶來〈勢在必行〉、〈太陽陪著行星〉、〈Love More〉，還與人氣女團GENBLUE幻藍小熊韓籍成員Ayeon合唱〈SPOT〉點燃全場氣氛。

不過畢書盡在唱第一首歌〈勢在必行〉時，因不小心唱錯歌詞引起網友討論，他結束演出後受訪時坦言：「有唸錯詞，再唸回來就來不及。」他也為此自責道歉，「其實之前很少唱這首，比較多是合唱，有讓大家感到不舒服很抱歉。」

畢書盡因表演過程中發生小失誤，自責道歉。（圖／北市府觀傳局 提供）

畢書盡笑說，出門前老婆還特別叮嚀他「不要忘詞」，沒想到才第一首就失誤，讓他懊惱直呼：「不知道腦袋在想什麼！」

而畢書盡近十年前登台北跨年時曾拿下收視冠軍，至於今年他謙虛說：「希望大家有看到這段表演就很滿足、很感謝，也很感謝現場所有為我尖叫的大家，希望大家不要感冒！」

談及女兒畢書盡臉上滿臉笑容，透露過年會帶女兒去泡溫泉，今晚也有守在電視機前看他表演，「女兒的世界裡現在只有我是最帥的！」那未來會不會擔心女兒交男友，他先是表示，當然會，每個有女兒的爸爸都一樣。下秒打趣說：「我是已經預備好棒球棍，開玩笑啦！希望不要欺負我女兒。」

畢書盡聊起女兒父愛噴發。（圖／北市府觀傳局 提供）

