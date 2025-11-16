睽違百年再現！北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南

▲市長黃偉哲迎接北港朝天宮「黑面三媽」聖駕入境，並依古禮接駕，場面莊嚴熱鬧。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，循古禮南下至台南府城展開遶境活動，今（16）日第一站入境鹽水區，台南市長黃偉哲親臨現場接駕，此次更由具有深厚歷史意義的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，距離上一次同樣形式的巡歷，已相隔超過百年，是難得一見的歷史性場景。

市長黃偉哲表示，暌違109年的雲林北港朝天宮媽祖「南都巡歷」再次來到台南，這不僅是一次宗教盛事，更是兩地共同記憶與文化傳承的重要象徵。同時也祈求風調雨順、國泰民安，希望媽透過媽祖護佑，民眾皆能獲得平安與祝福。

「南都巡歷」源起可追溯至清領時期，是當時台南府城商業活動與信仰文化緊密交織的結果。當年由台南府城的郊商團體與信眾，透過迎請北港媽祖南下，為祈求商貿順利、富庶昌盛。因此，這條香路不僅是信仰上的交流，同時也是當年「台南郊」與「北港郊」之間相互合作形成的重要經濟命脈。

儘管這段百年舊俗曾一度中斷，但兩地信徒對找回歷史連結的努力從未停止。直到民國100年（2011年），北港朝天宮與臺南大天后宮正式協議重啟，並以「南都巡歷」正名，讓百年古俗得以重返人群視野，此次巡歷路線延伸至大台南17個行政區，象徵以「巡歷山海」方式串起古都文化脈絡，也重新串聯這條深具歷史意義的文化香路。

▲北港朝天宮「黑面三媽」遶境隊伍南下台南，重現百年前香路盛景。

