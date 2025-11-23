睽違百年! 北港媽台南巡歷 冰店打造3樓高牌樓迎駕

南部中心／鄭博暉、蘇晟維 台南報導

睽違超過百年，北港媽祖到台南巡歷，讓不少台南地方的信眾都十分的開心，也紛紛在自家擺出香案，恭迎媽祖的隊伍，不過就有一間知名的冰店，店家不只擺出香案，甚至在民宅外頭打造出三層樓高的傳統牌樓，上頭寫上了冰店的名稱，希望拿出最大的心意來迎接媽祖。

獨／睽違百年！北港媽台南巡歷 冰店打造「3樓高牌樓」迎駕

迎接北港媽祖到台南巡歷，台南知名冰店業者打造牌樓恭迎媽祖。（圖／民視新聞）

百年難得一見，北港媽到台南作客繞境，就看到繞境陣頭，來到繼祭壇前祈福，外頭煞有其事架起了傳統的廟會牌樓，時光彷彿回到過去，只是到底哪間廟這麼有心，不知情的民眾仔細一看，上頭的牌匾寫的竟然是冰菓室，不是廟宇搞創意取名叫冰菓室，而是台南知名冰店，為了恭迎媽祖，在自家門口擺起牌樓，這排場立刻盛大了起來。

附近信眾就說「有聽說相隔109年，就是已經很久沒下來了，所以就是特別來看一下，非常用心，就很少看到有店家這樣特別，就是為媽祖做這樣的擺設。」，另一位信眾認為，「一般就是說在廟裡面，那個牌樓能夠擺在店門口，也真的是很特別，非常地有心，還真的去製作那麼很大的一個牌樓。」，另一位請來自己家神的信眾說，「冰菓室的老闆邀請我們家裡的家神，大家一起來熱鬧這樣我頭一次參加。」

民宅邊出現牌樓，民眾也覺得新奇，但畢竟是百年來頭一次，大家也覺得誠意十足，實際來問問業者，冰菓室業者劉展佑表示，「就是我們自己店家我們自己承擔，覺得就是一份心意，就是呈現奉給媽祖一份心意，就是很隆重地去迎接媽祖的到來，錢不是重點重點是很難得的機會，錢我們就是永續可以再賺。」拿出最大的心意，錢不是問題，就盼媽祖的隊伍可以駐足，也希望未來還有更多機會，再見到北港媽祖到台南巡禮。

原文出處：獨／睽違百年！北港媽台南巡歷 冰店打造「3樓高牌樓」迎駕

