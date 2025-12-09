睽違一年半來台！VERIVERY嘴甜粉絲擺第一美食第二

VERIVERY時隔一年半再訪台。（圖／翻攝自VERIVERY X）

韓國男團VERIVERY宣布來台舉辦《2026 VERIVERY FANMEETING 'Hello VERI Long Time' IN KAOHSIUNG》，他們距離上次來台已經超過一年半，對VERIVERY來說，台灣始終是一個裝滿回憶的地方。

DONGHEON笑說，至今仍然常常翻看兩年半前在台灣拍下的照片回味，尤其是九份的街道與氛圍，美得讓他至今難忘，而夜市裡的美食，更是那段旅程中最幸福的記憶之一。其他成員則不約而同把答案指向「粉絲」，KANGMIN也補充，每一次從粉絲身上收到的愛與支持，都是無法被時間沖淡的珍貴回憶。

VERIVERY見面會本周日門票開賣。（圖／寬寬提供）

聊到「來台必吃美食」，成員們瞬間變成美食家。DONGHEON對小籠包念念不忘，形容那股肉汁在嘴裡化開的瞬間，到現在想起來都還會微笑，這次也下定決心一定要再吃一次。GYEHYEON毫不猶豫點名滷肉飯，語氣滿是期待。YEONHO則堅持選擇牛肉麵，笑說雖然火鍋在韓國也能吃到很好吃的，但牛肉麵就是要在台灣才對味。YONGSEUNG一臉為難地笑說很難只選一樣，雞排、還有曾經搭配牛奶一起吃的蓬鬆海綿蛋糕，都讓他至今難忘。KANGMIN則帶著招牌靦腆笑容說，只要是台灣的火鍋，他都願意再回味一次。

《2026 VERIVERY FANMEETING 'Hello VERI Long Time' IN KAOHSIUNG》高雄見面會將於2026年1月18日（日）晚間6點在高雄 LIVE WAREHOUSE 舉行，全區皆為座席，採對號入座。票價分為NT$5,980、NT$5,280、NT$3,880，身障席為NT$2,640，售票平台為 FunOne Tickets。門票將於2025年12月14日中午12點正式開賣，至2026年1月18日下午5點截止，全程僅開放線上購票，每筆交易限購4張，購票前須先完成會員註冊，票券數量有限，售完為止。

