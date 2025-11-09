睽違一年過中秋 柯文哲吃月餅破百萬觀看

前民眾黨主席柯文哲:「月餅喔，大紅大紫月餅禮盒，這芋頭嘛。」在鏡頭前大啖月餅，前民眾黨主席柯文哲吃得好開心，畢竟在看守所內，根本吃不到月餅。

前民眾黨主席柯文哲:「價廉物美，好吃就好。我連監獄裡面的飯都可以吃完，你就知道有多厲害了，因為捨不得浪費。（去年中秋節過得怎麼樣？）去年中秋節我都搞不清楚，在裡面，反正也看不到月亮。」

影片上傳 3 天就累積了 112 萬點閱，柯文哲在網路的高人氣依舊不減。兩天後再上片，談中秋節烤肉，一樣有超過 30 萬觀看。恰巧今年中秋節 10/6，是總統賴清德的生日，柯文哲也有話想說。

廣告 廣告

前民眾黨主席柯文哲:「（今年中秋節剛好也是賴清德生日）（你要祝他生日快樂嗎）我們也不會講人家壞話啦，好自為之啊。」

不改自走砲幽默性格，就連日前被爆黃國昌疑似跟監，柯文哲臉書也發文自嘲「我真的被跟了」，和黃國昌一搭一唱，沒想到卻被自己人爆料，本人根本沒有臉書的權限。

民眾黨發言人張彤 vs. 民眾黨副秘書長許甫:「柯文哲從頭到尾根本不知道柯文哲臉書上寫了什麼，他一定不知道，他根本不知道啊。我再爆一個小料，柯文哲本人沒有柯文哲臉書的帳號啦。」

台北市議員（民）許淑華:「假傳聖旨來引導小草，故意讓小草誤以為這是阿北的意思，我想這個操作的手法非常低劣。」

電視台製作人李能謙，被爆掌控數千個社群帳號，扮「智障小草」醜化民眾黨和黃國昌。（圖／TVBS）

民眾黨被批評假傳聖旨帶風向，但真正帶風向的另有其人。近日幫境外詐團刊登偽造黃仁勳臉書粉專而遭拘提的電視台資深製作人李能謙，被抓出背後掌控皇御科技公司的機台，操縱數千筆社群帳號，扮演激進小草，醜化民眾黨和黃國昌。

民眾黨副秘書長許甫:「這位所謂的電視台前製作人，也只是個冰山一角。我更希望的是，後續檢調能夠真正查出來幕後的主使者、金主，這才是最重要。」

廣告 廣告

柯文哲自帶高流量拉抬民眾黨，卻也成為網軍鎖定的頭號目標。

更多 TVBS 報導

詼諧破謠言！ PO黃國昌照 柯文哲：偶被跟了

賴清德生日恰逢中秋節！柯文哲送上「4個字」 笑回：不會講壞話

藍黨魁辯論／張亞中逼問「柯P不如垃圾？」 鄭麗文：藍白曾是敵人

律師聲請「直播勘驗」黃景茂偵訊光碟 應曉薇鼓勵檢方找新證據

