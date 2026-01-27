睽違一年，景氣燈號終於又亮「紅燈」！國發會提醒今年留意3大變數

國發會今（27）日公布2025年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，比起上月增加1分，燈號轉亮熱絡「紅燈」，此為2024年12月以來首見；領先及同時指標持續上升，顯示國內經濟動能維持穩健。

觀察9項構成項目，受惠AI需求持續強勁，工業及服務業加班工時轉為「黃紅燈」，製造業營業氣候測驗點轉亮「綠燈」，分別增加1分，但批發、零售及餐飲業營業額受到春節採購需求遞延影響，回落至「黃紅燈」，減少1分，其餘6項維持不變，相抵之後整體分數增加1分，成功點亮睽違一年的「紅燈」。

廣告 廣告

資料來源：國發會

展望未來，國發會分析，受惠AI應用由雲端向邊緣裝置擴散，國際AI算力投資及主權AI發展延續，以及台美達成貿易協議後，有利國內產業接單，將挹注出口動能。

國發會表示，國內半導體廠商積極擴充先進製程與高階封測產能，國際大廠加碼在台投資，加上政府推動AI新十大建設，並落實公共建設經費執行，將有助增添投資動能。

消費方面，受惠最低工資調升與減稅減負擔措施，加上股市創高的財富效應，以及政府增加觀光及大型賽事展演預算，可望進一步活絡消費。

國發會也提醒，美國經貿政策不確定性、國際地緣政治與貿易衝突增加、主要國家貨幣政策走向等影響，仍須密切留意。



更多風傳媒報導

