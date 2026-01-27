睽違1年 去年12月景氣燈號亮出「熱絡」紅燈

國發會今天(27日)公布2025年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加1分，燈號轉呈代表景氣「熱絡」的紅燈。官員認為，國內經濟動能維持穩健，今年仍要留意貿易政策不確定性、主要國家貨幣政策走向，以及中國產能外溢造成的摩擦。

國發會27日公布去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加1分，燈號轉呈「熱絡」紅燈，睽違一年再度亮出紅燈。9項構成項目中，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈綠燈，各增加1分；批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，減少1分；其餘6項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長陳美菊分析，受惠AI需求持續強勁，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈、製造業營業氣候測驗點轉為綠燈；批發、零售及餐飲業營業額受春節採購需求遞延影響，轉為黃紅燈。另領先及同時指標皆持續上升，顯示國內經濟動能維持穩健。

展望今年，陳美菊認為，今年仍要留意貿易政策不確定性，尤其美國司法判決還沒公布，還有主要國家貨幣政策走向，美國降息、日本升息，可能影響金融市場波動，以及中國產能外溢造成的摩擦。她說：『(原音) 其實是中國的產能外溢效果還是存在，雖然他最近有些措施在處理，但我們覺得這會影響到一些未來傳產的接單，或是其他國家因為要反制中國大陸產能外溢的效果，會有一些貿易摩擦產生、會有一些抵制的措施，所以整個全球貿易的摩擦應該也會還是會比較多一點。』

但陳美菊也強調，國際AI算力投資及主權AI發展延續，「AI剛需仍是存在」，以及台美達成貿易協議後，有利國內產業接單，將挹注出口動能，「台灣今年經濟表現仍然不錯」，各主要機構都預測經濟成長超過4%，她非常樂觀。

對於立法院若未能通過台美貿易協議，是否會成為最大黑天鵝？陳美菊指出，這次協議攸關傳產就業、甚至家庭，現實來看，「若要阻擋壓力也滿大的」，像韓國現在這樣工具機單子就被台灣拿走了，在野黨應該也會有選票壓力。(編輯：宋皖媛)