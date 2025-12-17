睽違1年5個月！ 高虹安12/18重返新竹市府

新竹市長高虹安18日將重返市府上班。(圖/TVBS)

新竹市長高虹安的領助理費案，二審被依偽造文書罪改判6月，貪污罪部分撤銷。新竹市政府也依規定去函內政部，申請復職，據了解，新竹市府已完成復職程序，高虹安確定將在明天回到市府上班。同時，高虹安停職1年5個月的薪水，共計164萬元，也將依程序補發。

高虹安重返市府時受到熱烈歡迎，市府人員立刻趨前迎接，里長們也夾道歡迎，場面溫馨。高虹安臉上洋溢著好心情，甚至有小朋友好奇詢問是否會上電視。高虹安的復職契機來自二審法院的判決大逆轉，高院撤銷了她7年4個月的圖利罪，偽造文書罪也可易科罰金，為她重返市政崗位帶來曙光。

對於復職時間，高虹安表示希望越快越好。內政部也於17日寄出復職回函，內政部長劉世芳證實公文已經簽署完成，由新竹市政府自行處理後續程序。高虹安將在18日正式回到市府上班，中央也將補發她停職17個月的半數本俸，共計164萬元。

高虹安強調，在停職期間她從未忘記對新竹市的責任，她認為自己背負著兩次選民託付的責任，包括選舉市長的投票和反罷免投票。她表示希望盡速回應選民所託，專注於市政工作。

民眾黨主席黃國昌表示，新竹市將是國民黨與民眾黨在2026年選舉中首個達成共識的地方。然而，對於回歸民眾黨的問題，高虹安則說，目前尚未與民眾黨進行任何討論，她現階段最重要的事情是回到市政崗位。雖然獲得階段性勝利，但因仍面臨多重官司，高虹安的處境依然謹慎。

