睽違10多年！菲律賓發現新氣井 可年供近140億度電「為能源續命」
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今日（1/19）表示，在馬蘭巴雅（Malampaya）天然氣田附近的氣井中發現天然氣與凝析油，而這是菲國10多年來再次發現天然氣。
小馬可仕在臉書發文稱，這口名為馬蘭巴雅東1號（MAE-1）的油井，估計蘊藏約980億立方英尺的天然氣，相當於每年可發電近140億度，「初步測試結果顯示，該井每日產量可達6000萬立方英尺，表明其具有更高的產能潛力，證實其為高產資源，可與最早的馬蘭巴雅氣井相媲美。」
馬蘭巴雅天然氣田位於巴拉旺島（Palawan）西北方約80公里處外海，1992年發現，蘊藏量約有2兆7000億立方英尺，2002年投入運作，透過海底管線驅動多座發電廠，是菲律賓本土天然氣的唯一來源。
菲律賓擁有1.1億人口，其電網對煤炭的依賴程度居東南亞之冠。該國正積極推動天然氣與再生能源發電，以滿足日益增長的電力需求。根據市場與政府數據顯示，受液化天然氣發電量攀升帶動，菲律賓2025年有望迎來17年來首次燃煤發電量下滑。
小馬可仕表示：「除天然氣外，此次發現還包含高價值液態燃料凝析油。這些新增資源將有助政府提供穩定電力。」
在發現新的天然氣來源之前，專家預測馬蘭巴雅天然氣田將於2027年枯竭。菲律賓已開放液化天然氣進口，確保現有燃氣發電廠能持續運作。
2023年，小馬可仕簽署協議，將馬蘭巴雅天然氣田的生產合約延長15年，並允許廠商鑽探新井，以提升持續下滑的產量。
更多太報報導
專訪／卑詩省長點出加拿大天然氣優勢 台灣能源安全添合作空間
不止鬆綁稀土！川普發文感謝習近平「買阿拉斯加石油及天然氣」
普丁稱川普制裁俄國石油「不友善」 歐盟加碼禁俄國天然氣
其他人也在看
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 20 小時前 ・ 17
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
週二大寒將上演「快速降溫劇本」 北台灣首當其衝
下週起有冷空氣南下，強度可能達到強烈大陸冷氣團，北部、東北部率先轉冷，各地陸續回歸冷雨天氣，還有偏強的東北季風南壓，氣象粉專「氣象報馬仔」示警20日起將上演「快速降溫劇本」，務必小心。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團今晚殺到！林得恩示警：一路冷到1月底 降雨熱區曝光
今（19）日東北季風增強。氣象專家林得恩表示，今日晚起，強烈大陸冷氣團開始南下，至月底期間，前後分別受強烈大陸冷氣團及東北季風等天氣系統影響，氣溫表現均明顯低於氣候平均值，會一路涼冷到1月底。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
把握今日好天氣！明起變天全台濕冷一週 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 今(17)日一樣晴朗好天氣，但明天起將會逐漸變天。氣象署指出，明天開始東北季風將會增強，迎風面北部和東半部將有明顯降雨；20日新的強烈冷氣團南下，最低溫時刻落在下21晚間到22日，局部低溫可能跌破10度，且這波冷氣團影響長，預計26日才會完全回溫。 氣象署指出，今天白天為多雲到晴，可見陽光的天氣；明天各地逐漸變天轉濕冷，東北風逐漸增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭仍有降雨，花東、恆春半島也有雨；19日東北風更強，迎風面地區降雨量持續增加，雨區擴大；20日起有一波冷氣團或強烈冷氣團南下影響，白天高溫約18度，入夜後溫度更低，迎風面地區降雨又更為明顯。雨勢預計到22、23日才會減緩。 預估這波冷氣團影響較低溫時間點，在21日晚上到22日，北部約12到13度，中部13度，局部地區溫度可能會更低，下探10度或低於10度，南部、東半部周四清晨低溫約15度。整體來看，下週為明顯轉冷過程，這波冷氣團將持續影響到23日，但週末回溫幅度較慢，得等到26日冷氣團才會逐漸減弱。查看原文更多Newtalk新聞報導關稅15%掀戰火！網紅醫怒轟掏空台灣 胡采蘋喊「超划算」暗酸：小學生都懂快新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
把握暖陽！強冷空氣這天報到「北東濕冷5天」 低溫恐探10度
受東北風影響，中央氣象署今（17）日發布強風特報，全台12縣市亮起「黃色燈號」，提醒沿海地區防範8級以上強陣風。天氣方面，今日起雲層減少，西半部陽光露臉，中南部高溫甚至可達28度以上，預計19日起冷空氣南下，迎風面呈現溼冷狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
今越晚越冷！「雨最大」地區曝 這3天降溫最明顯
今越晚越冷！「雨最大」地區曝 這3天降溫最明顯EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
好天氣倒數！強烈冷氣團後天來了 低溫恐破10°C
【記者黃泓哲／台北報導】近日天氣明顯回溫，但氣象署提醒，這波溫暖好天氣即將結束。今(18日)各地白天多雲到晴，早晚仍偏涼，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，其餘地區天氣穩定，白天感受相對舒適。氣象粉專也提醒，把握最後回暖時機，接下來天氣將有明顯轉變。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
下週急凍變天！冷空氣報到下探11度 回溫要等到這天
下週冷空氣接續南下 氣溫下滑轉冷 北、東部轉陰雨三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晚變天！強烈冷氣團來襲 北台灣轉濕冷探8℃
今(19日)東北季風增強，北台灣有降雨機率，氣象專家吳德榮指出，明(20)日強冷空氣南下、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，週三至週五強冷空氣盤據，有符合「強烈大陸冷氣團」標準，最低溫將降至8度左右。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
一圖看懂一週天氣》本週大寒！冷氣團挾雨彈 這3天最冷探10度
本週適逢二十四節氣中的「大寒」，…民報 ・ 6 小時前 ・ 13
把握最後暖陽！強烈冷氣團挾雨彈連轟 20日起斷崖式降溫恐跌破10度
今（18）日是未來一週穩定天氣的…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握好天氣！冷空氣「這日」南下各地降溫 東北部「這3天」防大雨
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導中央氣象署預報員曾昭誠今（18）日上午說明，明天（19日）晚間會有一波冷空氣南下，台灣各地就會慢慢降溫，而下週二（20日）則是整天降溫的過程，但最冷的時間點則落在下週三（21日）至下週五（23）清晨。另明起迎風面有雨，下週一至下週三東北部會有大雨，請民眾防範。民視 ・ 1 天前 ・ 1
週二冷氣團襲2地區先轉冷！粉專示警「快速降溫劇本」：還有大雨勢
今（18）日各地早晚較涼，臺灣中部以北山區及東半部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明（19）日東北季風增強，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨。氣象粉專也提醒，週一上班日起東北季風逐漸增強，且週二白天起2地區將率先轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
高機率達標強烈冷氣團！低溫恐「連續4天」下探8度 最冷時間曝
今（18）日台灣仍在低壓區的左側，風向維持偏北到東北風，整體風力仍稍強，台灣海峽這一側配合地形作用，陣風又更大一些。減弱後的短波槽仍在通過，因此各地天空普遍雲量較多，不過沒有太明顯的降雨機會。氣象分析師吳聖宇也指出，這天低溫有機會下探8度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
今舒適明冷氣團來襲！低溫下探8度、北台濕冷有雨
預計明（20）日將有強冷空氣南下，全台氣溫驟降，北部地區愈晚愈感濕冷，北部與東半部將出現局部降雨。週三至週五（21至23日），強冷空氣持續籠罩，北台灣持續濕冷，北部與東半部仍有局部雨勢；週五起北部天氣逐漸好轉轉為乾冷，東半部則仍有短暫降雨機率。中南部則在這三天...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發表留言
碎紙如何分類？環保局揭正確回收方式 最高罰6千
碎紙如何分類？環保局揭正確回收方式 最高罰6千EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
16:47宜蘭近海規模4.9極淺層地震 最大震度4級
首次上稿：01/18 16:51更新時間：01/18 17:11（更新內文）即時中心／顏一軒報導今（18）日下午4時47分，宜蘭縣近海發生規模4.9地震，地震深度僅5.9公里，最大震度花蓮縣和平、宜蘭縣南澳4級。民視 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
今白天溫暖舒適.早晚溫差大 週二強冷氣團南下轉濕冷
[Newtalk新聞] 今（18）日台灣附近環境風場為東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島及北部山區，有零星短暫降雨，其他地區則為多雲到晴；氣溫方面，白天整體感受舒適溫暖，北部及東半部高溫約22至24度，中南部可達25至28度，不過清晨與夜晚仍偏涼，中部以北及東北部低溫約15至16度，其餘地區約17至19度，早出晚歸民眾仍須留意日夜溫差，適度增添衣物，離島天氣方面，澎湖多雲時晴，氣溫18至21度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，13至17度。 此外，今天東北風偏強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海，以及澎湖、綠島、蘭嶼等地，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒沿海活動與航行船隻留意風浪變化。 至於目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風「洛鞍」（Nokaen），預估未來仍在菲律賓東方海面活動，對台灣並無直接影響。 空氣品質方面，根據環境部預報，今天同樣受東北風影響，可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物較易累積，清晨局部地區可能出現霧或低雲，影響能見度，空品等級預測北部、竹苗、中部、宜蘭、花東及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏，以及馬祖、金門為新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言