睽違10多年！菲律賓發現新氣井 可年供近140億度電「為能源續命」

菲律賓總統小馬可仕。路透社



菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今日（1/19）表示，在馬蘭巴雅（Malampaya）天然氣田附近的氣井中發現天然氣與凝析油，而這是菲國10多年來再次發現天然氣。

小馬可仕在臉書發文稱，這口名為馬蘭巴雅東1號（MAE-1）的油井，估計蘊藏約980億立方英尺的天然氣，相當於每年可發電近140億度，「初步測試結果顯示，該井每日產量可達6000萬立方英尺，表明其具有更高的產能潛力，證實其為高產資源，可與最早的馬蘭巴雅氣井相媲美。」

馬蘭巴雅天然氣田位於巴拉旺島（Palawan）西北方約80公里處外海，1992年發現，蘊藏量約有2兆7000億立方英尺，2002年投入運作，透過海底管線驅動多座發電廠，是菲律賓本土天然氣的唯一來源。

菲律賓擁有1.1億人口，其電網對煤炭的依賴程度居東南亞之冠。該國正積極推動天然氣與再生能源發電，以滿足日益增長的電力需求。根據市場與政府數據顯示，受液化天然氣發電量攀升帶動，菲律賓2025年有望迎來17年來首次燃煤發電量下滑。

小馬可仕表示：「除天然氣外，此次發現還包含高價值液態燃料凝析油。這些新增資源將有助政府提供穩定電力。」

在發現新的天然氣來源之前，專家預測馬蘭巴雅天然氣田將於2027年枯竭。菲律賓已開放液化天然氣進口，確保現有燃氣發電廠能持續運作。

2023年，小馬可仕簽署協議，將馬蘭巴雅天然氣田的生產合約延長15年，並允許廠商鑽探新井，以提升持續下滑的產量。

